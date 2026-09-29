El nuevo corredor tiene una extensión de diez cuadras y funciona durante las 24 horas, con circulación de distintas líneas de colectivos que prestan servicio en Almagro y Caballito.

La Ciudad de Buenos Aires habilitó este martes dos carriles exclusivos para el transporte público sobre la avenida Rivadavia, entre Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez, como parte de las obras para la futura puesta en funcionamiento de la T1 del TramBus.

{{{htmlAmp}}}

El nuevo corredor tiene una extensión de diez cuadras y funciona durante las 24 horas, con circulación de distintas líneas de colectivos que prestan servicio en Almagro y Caballito.

¿Dónde están ubicados los nuevos carriles exclusivos de Avenida Rivadavia?

La implementación forma parte de una serie de modificaciones viales realizadas en la zona durante septiembre, que incluyeron cambios de sentido en calles cercanas y restricciones para el estacionamiento con el objetivo de preparar el área.

¿Cómo funcionan los carriles exclusivos en Avenida Rivadavia y quiénes pueden utilizarlos?

Los dos carriles reservados para el transporte público en Avenida Rivadavia funcionan las 24 horas y estarán señalizados sobre la calzada. Los vehículos particulares podrán utilizarlos únicamente en determinadas situaciones, como los giros a la derecha, para lo cual deberán ingresar al corredor en la esquina anterior al cruce donde realizarán la maniobra.

Los frentistas que tengan una cochera sobre el tramo intervenido también podrán ingresar al carril exclusivo para entrar o salir de sus propiedades. La maniobra deberá realizarse desde la esquina anterior a la cochera y el vehículo tendrá que abandonar el corredor en la siguiente intersección. El Gobierno porteño informó que próximamente será necesario registrar los vehículos que utilicen esta modalidad.

¿Qué es el TramBus T1 y qué recorrido tendrá entre Nueva Pompeya y Aeroparque?

La nueva infraestructura será utilizada posteriormente por la T1, la primera traza del TramBus, que contará con unidades 100% eléctricas y recorrerá unos 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque. El proyecto contempla 71 paradores y conexiones con cinco líneas de subte: A, B, D, E y H, además de estaciones ferroviarias de las redes Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

El recorrido previsto atravesará distintos sectores de CABA mediante avenidas como Sáenz, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo, Juan B. Justo y la Costanera en el sentido hacia Aeroparque. La T1 tendrá carriles exclusivos y preferenciales y un sistema de semáforos que priorizará su circulación en las principales intersecciones.

Frecuencia de 4 minutos y combinación con 5 líneas de subte

La Ciudad prevé que la traza transporte alrededor de 50.000 pasajeros por día una vez que esté completamente operativa. Los paradores tendrán una distancia aproximada de 500 metros entre sí y, durante las horas pico, la frecuencia estimada será de una unidad cada cuatro minutos.