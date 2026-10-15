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Turismo

Cómo es La Ruta del Olivo, el circuito turístico bonaerense que pocos conocen

La experiencia incluye visitas guiadas por los olivares, degustaciones y actividades gastronómicas.

15 de octubre, 2026 | 17.00
Olivo

El sudoeste de la provincia de Buenos Aires reúne una propuesta turística que combina gastronomía y actividad olivícola: La Ruta del Olivo, un circuito que permite visitar establecimientos dedicados al cultivo y explotación de aceitunas.

La experiencia incluye visitas guiadas por los olivares, degustaciones y actividades gastronómicas que acercan a los visitantes a las distintas etapas de elaboración y a los sabores de la región.

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Con fincas distribuidas en varios municipios, la iniciativa abarca localidades como Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Tornquist, Puan, Adolfo Alsina, Villarino, Coronel Rosales y Tres Arroyos.

¿Cómo es La Ruta del Olivo, el circuito turístico y productivo del sudoeste bonaerense?



En Cabildo, partido de Bahía Blanca, Olivos del Napostá combina las visitas a las plantaciones con alojamiento, gastronomía y recreación en un entorno rural. También ofrece platos elaborados con aceite propio. En la misma zona, Finca Oliva Olivos cuenta con alrededor de 3600 plantas y organiza visitas guiadas y degustaciones. El establecimiento dispone, además, de una casa de té y una tienda de productos artesanales, y durante la cosecha permite participar de la recolección de aceitunas.

En Coronel Dorrego, Finca Rumaroli ofrece catas y venta directa de sus aceites, elaborados en una almazara equipada con tecnología italiana. En Estilo Oliva suma talleres, degustaciones, yoga y actividades vinculadas con la cosecha.

En Tornquist, Olivares de las Sierras propone maridajes, picnics entre los árboles y charlas sobre la elaboración del aceite. Por su parte, Epu Antu, un proyecto cooperativo de Puan iniciado en 2006, combina visitas a las plantaciones con degustaciones y actividades de cicloturismo.

En la colonia San Miguel Arcángel, partido de Adolfo Alsina, Recóndito Olivares integra la historia de los descendientes de alemanes del Volga a su oferta. La visita incluye una huerta, un monte frutal y un espacio construido con materiales naturales, donde se puede probar una infusión de hojas de olivo y leche conocida como Olivalatte.

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