"Messi te estamos esperando": balearon un local de la familia de Antonella Roccuzzo y dejaron un mensaje mafioso

El ataque ocurrió durante la madrugada del jueves. Fueron 14 balazos los que impactaron sobre el local que pertenece a la familia Roccuzzo. Mirá el cartel que dejaron en el lugar de los hechos.

Lionel Messi fue víctima de amenazas: en las últimas horas, balearon el supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo. Además de los disparos, en el lugar se encontró un mensaje mafioso dedicado al 10 de la Selección Argentina.

"Messi te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar", se lee en el cartel escrito en una bolsa de carbón vegetal que dejaron los atacantes en el lugar de los hechos en el que, además de mencionar a la estrella del fútbol, pusieron el nombre del intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin.

El supermercado Único está ubicado sobre Lavalle al 2500 en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El hecho se produjo este jueves poco antes de la 3 de la mañana. Los dueños del lugar son parte de la familia de Antonela Roccuzzo y uno de sus primos es quien administra el lugar.

El cartel con la amenaza hacia Lionel Messi.

Según informó el medio Cadena 3 Rosario, los delincuentes dispararon 14 tiros y todas las balas impactaron en las persianas del local. La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena. Por su parte, el intendente de Rosario se acercó al lugar de los hechos para conocer más sobre el caso.

Qué dijo el intendente Pablo Javkin

El intendente de Rosario Pablo Javkin se acercó al supermercado que fue atacado durante la madrugada del jueves y apuntó contra las bandas narcos y también, contra "quienes tienen que cuidarnos de las bandas". Además, pidió acompañamiento por parte del Gobierno Nacional.

"No me genera nada distinto. ¿Dónde está el resto? Hablé con el ministro de Seguridad y el gobernador, que está viniendo para acá. ¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? No tengo armas, no tengo quién me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto", comenzó diciendo Javkin en diálogo con la prensa.

Al referirse al hecho puntualmente, el intendente consideró que "acá está muy claro que los que tienen armas, capacidad de hacer inteligencia criminal y pueden evitar que desde las cárceles se generen delitos no lo hacen". "Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo. No necesitan una orden de un juez para detener a la moto que hizo esto ayer", expresó.

"¿Qué es más fácil para instalar un 'problema en Rosario' ? Hablar de la persona más famosa del mundo que tiene la ciudad. Esto viene sucediendo hace bastante", aseguró Javkin y, al lanzar una hipótesis sobre los posibles culpables del delito, sentenció: "La hipótesis son las bandas y de los que tienen que cuidarnos de las bandas. Yo dudo de todo. De todos los que tienen armas para cuidarnos y de las personas que tienen potestad para investigar delitos".