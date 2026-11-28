La regla del 6-6-6: el ejercicio que gana popularidad entre los mayores de 60 por sus beneficios para la salud. Foto: Magnific

Al paso del tiempo hay que enfrentarlo con ejercicio y una buena alimentación. Los achaques llegan con la edad, pero no necesariamente tienen que repercutir drásticamente en nuestro cuerpo. Con una rutina adecuada, planificada en función de cada quien y cuidando de no generar lesiones, se puede mantener un cuerpo jóven, incluso después de los 60 años.

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En este sentido, hay una rutina que cada vez gana más popularidad: la regla 6-6-6. Ideal para quienes son de la tercera edad, se puede practicar sin la necesidad de recurrir a máquinas ni gimnasios. Entre sus beneficios se encuentran una mejor circulación sanguínea y la regulación del colesterol. Asimismo, refuerza los músculos y fortalece los huesos, lo que es especialmente importante a partir de los 60, que es cuando la masa muscular tiende a disminuir.

Cómo es la regla 6-6-6 para ejercitar después de los 60 años

La regla 6-6-6 consiste en salir a caminar a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, durante 60 minutos en cada salida. Por último, la rutina incluye dos sesiones de 6 minutos, en la previa y luego de la caminata, con ejercicios para mejorar la movilidad, activar los músculos y prevenir lesiones.

La regla del 6-6-6 es perfecta para una buena salud después de los 60 años. Foto: Magnific

Antes de salir, se recomienda dedicar seis minutos a un calentamiento suave. Algunos ejercicios posibles son hacer círculos con los hombros, mover los tobillos, flexionar y extender las rodillas suavemente y marchar en el lugar. También se pueden realizar movimientos lentos de brazos y piernas para preparar las articulaciones y elevar progresivamente la temperatura corporal.

Al terminar la caminata, los otros seis minutos se destinan a estirar los músculos que trabajaron durante el paseo. Entre los movimientos sugeridos están estirar las pantorrillas apoyando las manos contra una pared, elongar suavemente los muslos y movilizar los brazos y la espalda. Cada posición debe mantenerse sin rebotes y sin llegar a sentir dolor.

La intensidad de las caminatas también debe adaptarse a las posibilidades de cada persona. Quienes no están acostumbrados a realizar actividad física pueden comenzar con recorridos más cortos e incrementar el tiempo de manera gradual, sin necesidad de completar los 60 minutos desde el primer día. De hecho, especialistas aseguran que con 20 minutos de caminata diaria el cuerpo ya nota los beneficios.

Al respecto, el entrenador personal Rafael Hidalgo explicó: "Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos. Con 20 a 30 minutos ya se obtienen beneficios a nivel cardiovascular, movilidad y bienestar general. A partir de ahí, se puede progresar hacia los 40-60 minutos, siempre adaptando la intensidad", concluyó.