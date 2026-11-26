Qué pasa con el cuerpo de los hombres después de los 60 años y qué hábitos ayudan a cuidarlo. Foto: Magnific

Los años indefectiblemente se reflejan en el cuerpo, pero esto no necesariamente se tiene que traducir en un deterioro de la salud. A partir de los 60 años, es frecuente que los hombres noten que empiezan a perder masa muscular, así como los músculos responden menos a los estímulos de la alimentación y el ejercicio.

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Al respecto, Ana Cristina Gutiérrez, magíster en Nutrición y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, explicó que durante esta etapa, el consumo adecuado de proteínas merece especial atención. En este sentido, detalló: "Para muchos adultos mayores saludables, las recomendaciones de los especialistas sugieren una ingesta diaria de aproximadamente 1 a 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, una cantidad superior a la recomendación mínima para los adultos en general, que es de 0,8 gramos por kilogramo de peso".

La pérdida de masa muscular se enfrenta con una buena alimentación y ejercicio. Foto: Magnific

Sin embargo, la especialista aclaró que no se debe caer en generalidades, sino que cada dieta tiene que ser pensada en función de cada quien. "Las necesidades deben individualizarse de acuerdo con el estado de salud, el nivel de actividad física y la evaluación nutricional", completó. Además, hizo hincapié en que es necesario equilibrar las fuentes de proteína a lo largo de las comidas, así como es fundamental ejercitar regularmente, combinando fuerza, movilidad y equilibrio.

Qué hábitos ayudan a mantenerse saludable frente al paso del tiempo

Siguiendo con los hábitos, desde Herbalife hablaron de la importancia de incluir en la dieta alimentos con calcio y vitaminas D y B12, los cuales son esenciales para la salud ósea, muscular y neurológica. Asimismo, es fundamental ingerir fibra para mantener un buen funcionamiento intestinal, y prestar especial atención a la hidratación, dado que la percepción de sed puede disminuir con la edad.

Además de la disminución de la sed, el apetito también se puede ver afectado con el paso de los años, así como puede haber dificultades para masticar y absorver correctamente los nutrientes. En estos casos, los suplementos pueden ayudar a complementar la ingesta de proteínas, vitaminas y minerales. La creatina, combinada con el entrenamiento de fuerza, también puede contribuir a preservar la masa y la fuerza muscular.