Una entrenadora de 72 años reveló los ejercicios para mantenerse en forma: “La fuerza es la base de un envejecimiento saludable”

Tiene 72 años, es instructora de Pilates y asegura estar mejor que a los 40: los 6 ejercicios que hace

Liz Hilliard, una instructora de pilates de 72 años, aseguró que se encuentra mejor que a sus 40 años y reveló la rutina de ejercicios clave para mantenerse joven, en forma y conservar la autonomía durante la tercera edad. “La fuerza es la base de un envejecimiento saludable”, remarcó.

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Qué ejercicios hacer para mantenerse joven, según la instructora

El método de Hilliard, que la instructora desarrolló durante décadas, combina los principios del pilates con ejercicios de fuerza. Para la experta de 72 años, es clave sumar fuerza, mejorar la postura y fortalecer el cuerpo.

1. Flexiones de brazos contra la pared

Sirven para trabajar pecho, espalda, brazos y abdomen:

Pararse frente a una pared firme , con los pies a uno o dos pasos de distancia.

, con los pies a uno o dos pasos de distancia. Apoyar las manos un poco más separadas que el ancho de los hombros.

Flexionar los codos hasta acercar el pecho a la pared, hacer una pausa breve y empujar para volver.

hasta acercar el pecho a la pared, hacer una pausa breve y empujar para volver. Repeticiones: de 10 a 15.

2. Sentadillas con silla

Logran activar las piernas, glúteos y abdomen, lo que ayuda a conservar fuerza y movilidad con los años.

Sentarse en una silla estable , con los pies apoyados y los brazos extendidos al frente.

, con los pies apoyados y los brazos extendidos al frente. Empujar con los talones para ponerse de pie, apretando los glúteos.

Bajar de forma lenta, llevando la cadera hacia atrás, hasta rozar o apoyarse en el asiento.

llevando la cadera hacia atrás, hasta rozar o apoyarse en el asiento. Repeticiones: de 10 a 15.

3. Elevaciones de talones

Fortalecen las pantorrillas y también las articulaciones del tobillo y la rodilla, además de estirar la zona.

Ubicarse en un escalón con la parte delantera del pie apoyada y los talones en el aire.

Sostenerse de una pared, una silla o una baranda.

Subir los talones lo máximo posible, pausar y bajar despacio, hasta quedar por debajo del escalón.

hasta quedar por debajo del escalón. Mantener las rodillas sin bloquear.

Repeticiones: de 15 a 20.

4. Bird dog (perro de caza)

Sirve para trabajar el abdomen, los isquiotibiales y los glúteos, además, mejora la fuerza y el equilibrio.

Colocarse en cuatro apoyos, con las muñecas bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera.

con las muñecas bajo los hombros y las rodillas bajo la cadera. Estirar el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás , a la altura del cuerpo.

, a la altura del cuerpo. Sostener un instante y volver con control.

Repeticiones: 10 de cada lado.

(Foto: Tom's Guide)

5. Curl modificado

Para la instructora, es un ejercicio que sirve para fortalecer el abdomen y la espalda a cualquier edad:

Sentarse en una colchoneta con las rodillas flexionadas y sujetar la parte de atrás de los muslos.

Contraer el abdomen y descender hacia atrás con la espalda curva lentamente, solo hasta donde resulte cómodo.

con la espalda curva lentamente, solo hasta donde resulte cómodo. Exhalar y volver a la posición inicial.

Repeticiones: de 10 a 15.

6. Elevaciones laterales de pierna acostada

Busca fortalecer los músculos estabilizadores de la cadera, que suelen ponerse más rígidos con la edad.

Acostarse de lado con las rodillas flexionadas y apoyarse sobre el antebrazo, con cadera y hombros alineados.

con cadera y hombros alineados. Estirar la pierna de arriba apenas hacia adelante , con el pie flexionado y la punta ligeramente hacia el piso.

, con el pie flexionado y la punta ligeramente hacia el piso. Subir la pierna con la fuerza del muslo externo y el glúteo, sin mover el torso, y bajar con control.

Repeticiones: de 15 a 20 por lado.