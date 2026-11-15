Un entrenador de adultos +70 habló sobre los beneficios de caminar: "Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos"

Generalmente los entrenadores personales recomiendan caminar alrededor de 10 mil pasos diarios. Para una persona mayor de 70 años esta puede ser una meta difícil de alcanzar, y a su vez no es necesaria para mantener saludable el cuerpo. Al respecto, Rafael Hidalgo explica que alcanza con caminar entre 20 y 30 minutos por día.

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"Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos. Con 20 a 30 minutos ya se obtienen beneficios a nivel cardiovascular, movilidad y bienestar general. A partir de ahí, se puede progresar hacia los 40-60 minutos, siempre adaptando la intensidad", explica el entrenador personal en diálogo con la revista Semana.

La caminata es ideal para los adultos mayores

En este sentido, el especialista asegura que la clave está en "caminar poco, pero constante". Con salir a realizar los mandados o pasear por el barrio es suficiente para mantener el cuerpo activo. A esto se le debe sumar una alimentación equilibrada, hidratación constante - principalmente durante el momento del ejercicio - y mantener consultas periódicas con médicos de cabecera.

Cuáles son los beneficios de caminar en adultos mayores

Caminar trae grandes beneficios en adultos mayores, de hecho, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que esta actividad reduce hasta un 23% en el riesgo de caídas. Asimismo, repercute en una menor mortalidad cardiovascular, menor incidencia de hipertensión, diabetes tipo 2 y ciertos cánceres.

Además de la salud física, el caminar ayuda a nivel emocional y cognitivo. Sucede que estimula la irrigación cerebral y la liberación de sustancias que protegen las neuronas, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Al mismo tiempo, libera endorfinas que disminuyen el estrés, la ansiedad y la sensación de dolor.

Rutina de caminata fácil de hacer