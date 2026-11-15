Un entrenador de adultos +70 habló sobre los beneficios de caminar: "Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos"

Generalmente los entrenadores personales recomiendan caminar alrededor de 10 mil pasos diarios. Para una persona mayor de 70 años esta puede ser una meta difícil de alcanzar, y a su vez no es necesaria para mantener saludable el cuerpo. Al respecto, Rafael Hidalgo explica que alcanza con caminar entre 20 y 30 minutos por día.
"Para empezar, no hace falta hacer grandes tiempos. Con 20 a 30 minutos ya se obtienen beneficios a nivel cardiovascular, movilidad y bienestar general. A partir de ahí, se puede progresar hacia los 40-60 minutos, siempre adaptando la intensidad", explica el entrenador personal en diálogo con la revista Semana.
En este sentido, el especialista asegura que la clave está en "caminar poco, pero constante". Con salir a realizar los mandados o pasear por el barrio es suficiente para mantener el cuerpo activo. A esto se le debe sumar una alimentación equilibrada, hidratación constante - principalmente durante el momento del ejercicio - y mantener consultas periódicas con médicos de cabecera.
Cuáles son los beneficios de caminar en adultos mayores
Caminar trae grandes beneficios en adultos mayores, de hecho, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que esta actividad reduce hasta un 23% en el riesgo de caídas. Asimismo, repercute en una menor mortalidad cardiovascular, menor incidencia de hipertensión, diabetes tipo 2 y ciertos cánceres.
Además de la salud física, el caminar ayuda a nivel emocional y cognitivo. Sucede que estimula la irrigación cerebral y la liberación de sustancias que protegen las neuronas, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Al mismo tiempo, libera endorfinas que disminuyen el estrés, la ansiedad y la sensación de dolor.
Rutina de caminata fácil de hacer
- Empezar con 5 minutos de calentamiento: caminar lentamente para preparar los músculos y las articulaciones antes de aumentar el ritmo.
- Caminar durante 10 minutos a paso moderado: mantener una velocidad cómoda, sin apurarse ni quedarse sin aire.
- Aumentar el ritmo durante 5 minutos: dar pasos un poco más rápidos para elevar la frecuencia cardíaca y trabajar la resistencia.
- Volver a caminar despacio durante 3 minutos: bajar la intensidad para recuperar el aire antes de continuar.
- Repetir los intervalos: alternar otros 5 minutos de caminata rápida con 3 minutos de paso tranquilo, según la capacidad física de cada persona.
- Terminar con 5 minutos de caminata suave: reducir progresivamente la velocidad para que el cuerpo vuelva a un estado de reposo.
- Repetir la rutina entre 3 y 5 veces por semana: comenzar con sesiones de 20 a 30 minutos e incrementar la duración de manera gradual.