Las extrañas publicaciones de Lourdes de Bandana: el misterioso mensaje a la madre

Mientras continúa la búsqueda de Lourdes Fernández -conocida como Lowrdez, exintegrante de Bandana- tras la denuncia presentada por su madre el 22 de octubre en la Comisaría Vecinal 14 B de Palermo, un posteo reciente en Instagram volvió a generar desconcierto entre sus seguidores y allegados. Previo a la denuncia, la cantante también había publicado diversos mensajes a su ex pareja. En los últimos minutos la artista apareció en las redes, con un video en el que habla frente a cámara: “Estoy perfecta”.

La madre de la artista aseguró no tener contacto con su hija desde el 4 de octubre, lo que motivó la intervención policial en su último domicilio conocido. Allí, Leandro García Gómez, expareja de Lourdes, afirmó que ella ya no vivía en el lugar. Pero la situación se tensó cuando no dejó entrar a la policía porteña. Finalmente, el hombre dejó entrar a los efectivos y confirmaron que la mujer no estaba ahí. Sin embargo, la cantante mantuvo actividad en redes sociales durante los días posteriores, incluyendo un mensaje que llamó especialmente la atención.

El posteo por el Día de la Madre

El domingo 20 de octubre, Lourdes publicó una imagen junto a su madre en Instagram, con motivo del Día de la Madre. Aunque no incluyó un texto extenso, el gesto fue interpretado por muchos como una señal de que seguía activa y consciente del vínculo familiar, a pesar de la denuncia por desaparición.

La publicación, que muestra a ambas abrazadas, fue acompañada por emojis de corazones y una dedicatoria breve. El tono afectivo del posteo contrasta con la preocupación expresada por su madre ante las autoridades, lo que genera interrogantes sobre el estado emocional y la situación actual de la artista.

En paralelo, Lourdes compartió dos mensajes dedicados a su expareja, Leandro García Gómez. En uno de ellos, lo elogió por su rol como padre y empresario, y expresó: “Siempre te voy a amar. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo”.

Estos posteos, lejos de aportar claridad, profundizó el desconcierto en torno a su paradero y estado emocional. Mientras la causa por averiguación de paradero sigue abierta, el entorno de Lourdes insiste en que se esclarezca la situación.

Lisa Vera expresó su preocupación por la desaparición de Lourdes

La ex Bandana Lisa Vera manifestó públicamente su inquietud ante la desaparición de Lourdes, a quien definió como “amiga y compañera”. A través de una publicación en redes sociales, adelantó que tomará medidas legales junto a su abogado para colaborar en la búsqueda y esclarecer los hechos.

“Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de @lourdes, como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado @fer_cortez123, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la justicia.” La declaración fue difundida en una historia de Instagram con fondo rojo y naranja, en la que Lisa remarcó que antes de brindar declaraciones a los medios, se enfocará en formalizar la denuncia y solicitar la intervención judicial.

En los últimos minutos la artista apareció en las redes, con un video en el que habla frente a cámara: “Estoy perfecta”. “Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, expresó en el video y agregó: “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”.