La rebelión tiene que afrontar el Rey Carlos III.

Trabajar para la realeza suele ser un desafío, pero cuidar los jardines de Carlos III en su residencia de Highgrove implica una responsabilidad aún mayor. Este santuario ecológico, que el rey moldeó con sus propias manos, es un espacio único, pero el personal a cargo no está conforme con las condiciones laborales.

En los últimos tres años, 11 de los 12 jardineros que mantenían este paraíso renunciaron, según reportó The Times. Uno de los exempleados presentó una queja formal explicando que el éxodo se debe a los sueldos bajos, con la mitad de ellos ganando apenas el salario mínimo, y a las demandas “imposibles” que impone el monarca, acompañado de un nivel de exigencia muy alto.

Las anécdotas sobre el trato del Rey Carlos III, monarca de Inglaterra, no faltan: Según relataron, en una ocasión, cuando un encargado no supo el nombre de una flor, Carlos III ordenó “aparten a ese hombre de mi vista”. En otra, un trabajador que escribió mal el nombre de una planta recibió una nota del Rey donde sólo figuraba un contundente “¡NO!”. Los jardineros aseguran que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con todas las expectativas.

La jardinería y la agricultura ecológica representan para Carlos III un refugio personal. En Highgrove, su residencia favorita desde 1980, ha creado un espacio que refleja su compromiso con la sostenibilidad: desde un huerto hasta colmenas para producir miel, y la marca de alimentos orgánicos Duchy Originals, fundada en 1990, que utiliza productos cultivados allí.

La gestión del personal está a cargo de la King's Foundation desde 2021, pero no es la primera vez que enfrenta reclamos similares. En 2023, una investigación externa detectó malas prácticas administrativas, bajos salarios y problemas de salud mental entre los trabajadores.

La defensa del rey Carlos ante las denuncias de los jardineros

Un portavoz de la fundación defendió la gestión y afirmó que la rotación de empleados es “incluso más baja que la media nacional”. Además, aseguró que se revisan regularmente las escalas salariales para el equipo de jardinería, tomando en cuenta los estándares del gremio.

El compromiso de Carlos III con la ecología se refleja en la instalación de paneles solares y un sistema natural de alcantarillado para eliminar residuos. El Rey siempre dijo que, de no haber sido monarca, hubiera sido granjero, y sus jardines reales en Highgrove son la prueba viva de esa pasión.