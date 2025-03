Lo dijo la RAE: esta es la manera correcta de expresar la risa y no es "jajaja"

La RAE explicó cómo es la manera correcta de escribir la representación de la risa.

La Real Academia Española (RAE) realizó una aclaración importante en torno a una expresión muy utilizada. La institución cultural, que está dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, expuso cuál es la manera correcta de escribir la onomatopeya de la risa y no es "jajaja", la más convencional, lo que generó una gran sorpresa en la población de habla hispana.

La expresión escrita de "jajaja" tiene que ver con la onomatopeya de la risa y se manifiesta de esa manera desde siempre. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) realizó una corrección en torno a este tema y reveló cómo es la manera correcta de representar esta reacción del ser humano.

Esta es la manera correcta de expresar la risa: qué dice la RAE

La RAE dejó en claro que el común de las personas escribe mal la onomatopeya de la risa y fijó el uso de la interjección "ja", con jota, y no con hache como sucede en otros países. La manera más adecuada para representarla es separar mediante comas cada una de las interjecciones, es decir, "ja, ja, ja".

La RAE viene de anunciar la incorporación de una palabra argentina a su diccionario.

De la manera convencional, es decir, "jajaja", sería una palabra llana y llevaría tilde, por lo que de esta manera, al separarlas, no lleva el acento. No solo eso, sino que puede ir acentuado en modo sustantivo agudo y tendría un significado diferente, por ejemplo, "jajajá". Si bien lo expuesto por la RAE no deja de ser información valiosa, cada cultura tiene su propia forma de escribir y expresarse, y más en algo tan amplio como la manifestación de la risa.

Seguro no las conocías: las 10 palabras más raras del español que la RAE sumó

La RAE tiene aproximadamente 93.000 palabras registradas, pero la mayoría de las personas no conocemos a todas ellas. Si te gustan las curiosidades, aprender nuevas cosas y descifrar los misterios de la lengua, estas 10 palabras más raras del español seguramente te van a dejar pensando.

Las 10 palabras más raras que sumó la RAE