Quién es Maxi Ghione, el actor de TV que fue detenido por amenazas y privación ilegítima de la libertad

El actor Maximiliano Ghione, de 53 años de edad, fue detenido en la localidad de Lehmann, Santa Fe, el 29 de septiembre, por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a raíz de una denuncia penal presentada por el trabajador sexual Emiliano Terragona. De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el denunciante acudió a la vivienda del intérprete el pasado 20 de septiembre tras acordar un encuentro de una hora. Sin embargo, afirmó que la permanencia se extendió por más de cinco horas en las que Ghione adoptó una conducta intimidatoria, exhibió armas de fuego y le impidió retirarse del lugar, para luego enviarle mensajes amenazantes tras su salida.

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Trayectoria y perfil de Maxi Ghione

Nacido el 17 de mayo de 1973 en Bahía Blanca, Maximiliano Ghione consolidó una extensa carrera como actor, director teatral y docente en el ámbito audiovisual argentino. A lo largo de tres décadas de labor, su rostro se convirtió en una figura destacada de la televisión nacional por sus participaciones en ficciones populares como Buenos vecinos, Cebollitas, Soy gitano, Los únicos, Casi Ángeles, Botineras y La 1-5/18.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Ramón Ortega en la aclamada telenovela Montecristo (2006). Asimismo, formó parte del elenco de la serie Maradona: sueño bendito y participó en destacadas producciones cinematográficas como Roma, Cenizas del paraíso y el film de terror Aterrados. A fines de 2024, buscando alejarse del mundo del espectáculo, tras atravesar cuadros de salud vinculados a la otoesclerosis y al enfisema pulmonar, el artista decidió radicarse en Lehmann para iniciar una vida más tranquila y desarrollar proyectos locales.

Maxi Ghione, actor de cine y televisión. (Crédito de foto: Santiago Filipuzzi - La Nación)

El caso judicial de Ghione, los secuestros y la postura de la Fiscalía

La causa penal está bajo la investigación del fiscal Juan Manuel Puig, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de Rafaela. En el operativo de allanamiento autorizado por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Javier Carlos Bottero, los efectivos policiales incautaron en el domicilio del actor cinco armas de fuego (cuatro revólveres calibre .38 y una pistola semiautomática calibre .380), un arma larga de acción a palanca, municiones y su teléfono celular.

Las autoridades judiciales sometieron el material secuestrado a peritajes técnicos para certificar su aptitud operativa, procedencia y estado registral. Por su parte, la defensa de Ghione, representada por el abogado Juan Manuel Lovaiza, argumentó que hay una diferencia marcada entre el testimonio de Emiliano Terragona y las declaraciones de Ghione. Por ahora, el actor permanece alojado en la Alcaidía de Rafaela a la espera de las definiciones procesales.