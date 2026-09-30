En las últimas horas detuvieron en la localidad santafesina de Lehmann al actor Maxi Ghione de 53 años. Fue en el marco de una investigación originada por una denuncia contra él por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas de fuego.

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La denuncia fue presentada el pasado 20 de septiembre en el Centro de Denuncias del 911 por Emiliano Ezequiel Terragona, un trabajador sexual que aseguró haber sido contratado por Ghione. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela.

En esa línea, el martes 29 de septiembre los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante un allanamiento en la vivienda del actor. En el procedimiento secuestraron cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380, un arma larga de madera, un teléfono celular y municiones.

El origen de la investigación: la denuncia del trabajador sexual contra el actor

Según la denuncia del trabajador sexual, el encuentro con el actor ocurrió el 20 de septiembre mismo, después de que se contactaran a través de una página de escorts. El denunciante relató que inicialmente había acordado estar en la vivienda de Ghione una hora, pero que finalmente se quedó más de cinco horas.

De acuerdo al relato, en el encuentro consumieron drogas y el actor habría empezado a comportarse de forma intimidante. En esa línea, contó que Ghione tomó dos armas de fuego y le dijo que estaban cargadas. Subrayó además que, supuestamente, no lo dejaba abandonar la casa y que posteriormente lo amenazó para que no contara nada.

Terragona logró irse cerca del mediodía y luego se comunicó con Ghione por el pago de las horas adicionales. La denuncia quedó incorporada a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Rafaela.

Qué dijo el abogado de Maxi Ghione sobre lo ocurrido

Tras la detención de Ghione su abogado Juan Manuel Lovaiza aseguró que existe una “distancia abismal” entre el relato del denunciante y la versión del actor. Lovaiza señaló que todavía no se hizo la audiencia de imputación y que la defensa necesita conocer las pruebas de la Fiscalía. También sostuvo que no advierte una posible prisión preventiva.

Respecto a las armas encontradas en el allanamiento, el abogado afirmó que Ghione indicó que serían de su propiedad y que todas estarían registradas, salvo una pieza de ornamentación heredada de su abuelo.