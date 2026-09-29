A más de cuatro meses de la desaparición de Axel González, la investigación sumó un nuevo requerimiento dirigido a los cementerios de Fontana y de más de 50 municipios de Chaco. Los abogados Miguel y Macaranea Barceló solicitaron a la Fiscalía Nº 14 que avance con la recopilación de registros de inhumaciones y personas sepultadas sin identificación.

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Axel fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Ahora, el pedido fue presentado dentro de la causa “Gómez María Inés s/ Denuncia Desaparición Personas”, expediente Nº 15708/2026-1. Entre los datos requeridos figuran los registros correspondientes a hombres inhumados entre el 16 de mayo y el 21 de septiembre de 2026, con especial atención sobre aquellos que tenían entre 20 y 30 años.

Según detalló InfoQom, el objetivo del petitorio es incorporar a la investigación información oficial sobre movimientos y registros de los cementerios durante el período señalado, particularmente respecto de personas que fueron sepultadas como NN y que podrían encontrarse dentro del rango de edad indicado en la presentación. Además de Fontana, la solicitud abarca a municipios como Resistencia, Barranqueras, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Puerto Tirol.

También se pidió conocer información vinculada con el personal que trabaja en el cementerio y los procedimientos aplicados para la sepultura de personas cuya identidad no pudo ser establecida. La Fiscalía Nº 14 deberá evaluar estos requerimientos y avanzar con la recopilación de la documentación solicitada en los distintos municipios.

La hipótesis del Procurador sobre qué pasó la madrugada en la que desapareció Axel

El procurador general de Chaco, Jorge Canteros, consideró que el joven fue asesinado la misma noche en la que se perdió su rastro. “La teoría del caso que tengo es que Axel está desaparecido y lo mataron. Me duele mucho decirlo porque la madre tiene esperanzas de encontrarlo vivo, y es lógico”, expresó el funcionario.

Canteros aclaró que su postura es personal y no condiciona al equipo fiscal especial a cargo de la causa, sobre el cual no tiene potestad para impartir instrucciones directas: "Es mi teoría del caso y puede diferir de la que sostenga el equipo fiscal, que deberá presentar sus conclusiones en un eventual juicio por jurados", precisó.

"Los fiscales tienen en claro la teoría del caso. Acuérdese de que esta causa va a ir a un juicio por jurados donde la doctora (Noelia) Encina va a tener que sostener la teoría del caso que elaboraron los fiscales en primera instancia", señaló el procurador en declaraciones a Radio Libertad.

Por otra parte, el abogado Miguel Barceló remarcó ante la prensa local que "hay altas probabilidades de que el cuerpo hallado en Misiones sea de Axel". El letrado se refirió específicamente al hallazgo que se produjo en las inmediaciones de la ciudad misionera de Eldorado, donde personal de Prefectura encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición, por lo que la familia del joven solicitó formalmente que se le informe el resultado de los estudios de identificación.

La causa había comenzado con siete detenciones iniciales. Cuatro de los sospechosos fueron liberados en junio y a mediados de agosto, la Justicia dispuso la excarcelación de otros dos imputados (Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez) por falta de pruebas; lo que dejó únicamente a Ramón "Kuno" Gómez, excuñado de Axel, tras las rejas. En paralelo a la detención de "Kuno", su hijo, Sergio “Kunito” Gómez, fue aprehendido hace algunas semanas, aunque por una causa conexa.