Los salarios privados del Chaco llevan nueve meses a la baja y en junio registraron su peor caída en casi dos años

El salario privado registrado del Chaco, provincia gobernada por Leandro Zdero, acumula nueve meses consecutivos de caídas interanuales, en una tendencia que volvió a profundizarse en junio, cuando el retroceso llegó al 3,7%, el peor registro en casi dos años. Entre enero y junio, el salario bruto promedio fue de $1.584.929 y quedó un 3% por debajo del mismo período de 2025.

{{{htmlAmp}}}

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y del INDEC. La comparación mensual muestra que los salarios privados formales vienen perdiendo terreno desde octubre de 2025, cuando comenzó una seguidilla de nueve meses consecutivos de retrocesos.

El dato de junio permite observar con mayor claridad la evolución. La baja interanual alcanzó el 3,7%, la más pronunciada desde agosto de 2024, después de un período en el que los salarios habían mostrado una recuperación durante el primer semestre del año pasado.

Una caída que se profundizó mes a mes

Ese repunte se agotó en octubre de 2025 y desde entonces el salario privado chaqueño volvió a retroceder. La caída no quedó concentrada en un solo mes, sino que se extendió durante nueve períodos consecutivos.

En términos históricos, el salario promedio actual se encuentra un 5,8% por encima del nivel de 2024 y apenas un 0,4% sobre el de 2023. Sin embargo, todavía permanece por debajo de los valores de 2019 (-6,6%), 2020 (-5,7%), 2022 (-2,6%) y 2021 (-1,8%).

Enseñanza y hotelería, entre los sectores más afectados

La evolución no fue igual para todas las actividades. Enseñanza registró la mayor caída real, con un retroceso del 13,9%, seguida por Hoteles y Restaurantes (-5,4%), Servicios Comunitarios y Personales (-4,2%) y Servicios Inmobiliarios y Empresariales (-3,2%).

Los cuatro sectores reúnen casi un tercio del empleo formal provincial. El Comercio, que concentra el 30,2% de los trabajadores privados registrados, también registró una caída del 2,9%.

En cambio, Minas y Canteras tuvo una mejora del 12,9%, aunque representa apenas el 0,1% del empleo formal. También crecieron Intermediación Financiera (+0,7%) y Construcción (+0,4%), mientras que Agricultura y Ganadería se mantuvo estable.

El salario chaqueño, entre los más bajos del país

El salario privado promedio del Chaco, de $1.584.929, se ubica como el sexto más bajo de la Argentina y el segundo más alto del NEA, detrás de Formosa. En cuanto a la evolución salarial, la provincia registra la sexta mayor caída del país y la segunda de la región, detrás de Corrientes, que tuvo un retroceso del 3,1%.

El descenso chaqueño también superó al promedio nacional, que fue del 1,3% en el primer semestre. Solo tres provincias registraron mejoras en ese período: Catamarca (+3,3%), San Juan (+1,4%) y La Pampa (+0,8%).

El informe aclara que la medición corresponde exclusivamente al empleo privado registrado y que el dato semestral incorpora el efecto del medio aguinaldo de junio. Por lo tanto, no incluye los salarios del sector público ni los ingresos de trabajadores informales.