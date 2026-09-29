La actividad se registró en la laguna Setúbal, ubicada junto a la ciudad de Santa Fe, donde el hombre, identificado como Milton Fabricio Espeche, habría realizado una caza ilegal de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas

El cazador denunciado en las últimas horas por presunta cacería ilegal de aves protegidas en Santa Fe difundió un video en el que rechazó las acusaciones en su contra y denunció que recibió amenazas y que ya fue contactado por la justicia tras la presentación realizada por las autoridades santafesinas.

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La actividad se registró en la laguna Setúbal, ubicada junto a la ciudad de Santa Fe, donde el hombre, identificado como Milton Fabricio Espeche, habría realizado una caza ilegal de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas de la región, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

Según las imágenes y videos difundidos por la organización ambientalista CEYDAS, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial realizó una denuncia penal.

¿Qué dijo el influencer acusado de caza ilegal?

"Hola, buenas noches, soy Espeche, Milton. Ya se enteraron que me escracharon. No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie", arranca el descargo del acusado. "Está bien que por ahí hay cosas que no se deben hacer, pero bueno. No es que soy un asesino de personas ni nada", sostuvo el video que difundieron distintos medios santafesinos.

También aseguró que la actividad forma parte de una práctica que realiza desde pequeño: "Soy cazador desde chiquito. Cazo patos para consumo, para por ahí llegar a fin de mes, porque la economía sabemos que no estamos bien".

"Aparte ya saben dónde trabajo, ya hay muchas amenazas, (pero) no pasa nada, no soy un delincuente. No soy ningún asesino, soy un vago común y corriente que, bueno, hace cosas por ahí para sobrevivir", detalló. También comentó que realiza distintas actividades, además de su trabajo principal, como cortar el pasto y realizar changas.

Las publicaciones en redes sociales

En Facebook, Espeche tiene varias cuentas en las cuales comparte las fotografías de la práctica que, según él, realiza desde pequeño. En uno de los perfiles, hace más de una década, comentaba cómo "esperaba" la temporada de crestones. Ahora, pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por las imágenes que se hicieron públicas.

"No es que mato 500, 600 patos. Están equivocados, yo agarro 15, 20 y no más. Lo justo y necesario para comer, para vender, llegar un poquito a fin de mes y pagar un par de cuentitas. Pero no quiero hacerle mal a nadie", resaltó. En otro fragmento del mensaje señaló que una parte de lo recolectado cuando cazaba. era destinado a otras personas. "He cazado patos para llevar comida a muchas familias. Me gusta decirlo, me gusta ayudar a las personas", indicó.

Las aves cazadas sin autorización

También fueron identificadas otras especies como el pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

Además, la organización ambiental señaló que entre los ejemplares registrados se encuentran especies protegidas por normas provinciales, como la ley de Caza de Santa Fe N.º 4830, y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

“Es influencer de la caza ‘deportiva’ y mataba ilegalmente especies protegidas de patos en la laguna Setúbal frente al mismo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, subrayó la organización en sus redes sociales sobre el acusado.

Según medios locales, a la denuncia penal presentada por el Gobierno de Santa Fe se podría sumar una sanción administrativa de hasta $ 3.456.434,80, el monto máximo previsto hoy para infracciones vinculadas a la fauna silvestre.