El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe denunció penalmente a un influencer acusado de cazar de manera ilegal aves protegidas en la Laguna Setúbal, a unos 2000 metros de las dependencias oficiales.

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Las imágenes y videos se viralizaron luego de una organización ambiental las difundiera. Allí se observa como el acusado Milton Fabricio Espeche mostraba la caza de aves que habría realizado en zonas y períodos donde la actividad está prohibida.

El Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) aseguró que, durante meses, Espeche compartió material de las cacerías en su perfil. Según los ambientalistas, allí se observaba la matanza de al menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas de la región, entre ellas el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado.

Las aves cazadas sin autorización

También fueron identificadas otras especies como el pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

La organización ambientalista también señaló que entre los ejemplares registrados se encuentran especies protegidas por normas provinciales, como la ley de Caza de Santa Fe N° 4830, y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

“Es influencer de la caza ‘deportiva’ y mataba ilegalmente especies protegidas de patos en la laguna Setúbal frente al mismo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, afirmó Ceydas.

La organización aseguró que el denunciado “también mató y embalsamó ejemplares de Pato Crestudo, especie amenazada a nivel nacional y cuya caza está prohibida”.

La denuncia

Tras la difusión del caso, el ministerio encabezado por Enrique Estévez presentó una denuncia por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 4830 de Protección de Fauna.

Desde Ceydas destacaron la intervención estatal y pusieron a disposición de la Justicia la información recopilada, mientras que el Ministerio remarcó la importancia de la participación ciudadana para detectar casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre.