Testimonio clave en el juicio al tiktoker que mató a una madre y su hija en Rosario: qué dijo la joven que lo acompañaba

El juicio oral contra Agustín López Gagliasso (22) por la tragedia vial en la costanera central de Rosario comenzó este lunes 7 de septiembre en el Centro de Justicia Penal. El 21 de enero de 2025, el tiktoker embistió a la familia cordobesa García Gandolfi, en un hecho donde fallecieron Tania Gandolfi (40) y su hija mayor, Agustina García (17).

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López Gagliasso es el único imputado por las muertes de ambas mujeres: será juzgado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por otros miembros de la familia que resultaron heridos. Por este delito, la fiscalía pidió 18 años de prisión. La defensa, en cambio, apunta a una figura culposa, con consecuencias penales mucho menores.

Además, el conductor será juzgado por las lesiones de Victoria, del padre de la familia, Diego García (45), y de Giovanna R., una joven que estaba como acompañante en el vehículo, que sufrió un traumatismo abdominal y tuvo que ser derivada a una clínica privada.

“La máxima pena que se le pueda dar es poco, porque causó mucho más que ir a la cárcel y pasar unos años ahí. No hay valor para todo esto. Él no tiene idea del daño que causó”, expresó con dolor Daniel, que había llegado a la ciudad con su familia desde Córdoba para pasear, consideró que las penas por accidentes de tránsito son leves en comparación al daño causado: “De ahora en más, mi nuevo objetivo es tratar de que, lo que pasó, no se repita. Y si se repite, que sepan que van a tener consecuencias muy altas y que piensen dos veces antes de hacer las cosas. Eso es lo que me queda en la vida”, agregó.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) planteó que la muerte de las cordobesas no fue un accidente ni un descuido. Las fiscales encargadas de la investigación plantearon que el joven de 22 años no desistió ni renunció a una "acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia".

A bordo de un Peugeot 206, López Gagliasso entró al túnel de la avenida Illia mientras viajaba con Giovanna desde la zona sur de la ciudad. El automovilista alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora en el camino e hizo maniobras de zigzag para alcanzar a un motociclista con el que mantuvo una discusión previamente, pero en la intersección mencionada derrapó hacia la vereda este.

Tania y su hija Agustina murieron en el acto por el impacto del vehículo que se produjo en la esquina de Presidente Roca y Wheelwright. Las pericias no sólo confirmaron que el conductor circulaba al límite de lo permitido en una ruta nacional, a pesar de que estaba en una avenida del centro. El MPA también constató que nunca utilizó el freno antes de perder el control del coche y un examen de alcohol en sangre determinó que el conductor tenía 0,2 de alcohol por litro de sangre. “Dada la entidad del daño, sería un dato más", afirmó una de las fiscales al presentar las pruebas.

El testimonio de la acompañante complicó al tiktoker por el choque fatal en Rosario

Un eje central presentado por la fiscal Mariana Piazza Iglesias es el relato de Giovanna. Considerada por el MPA tanto testigo como víctima, ya que sufrió un traumatismo abdominal y requirió internación, su testimonio reveló el clima de desesperación previo al impacto.

La joven relató que comenzó a alarmarse cuando el auto incrementó abruptamente la marcha. Le pidió reiteradamente al conductor que detuviera la marcha e incluso le advirtió: “Pará porque nos vamos a matar”. Asimismo, describió a López Gagliasso como “enceguecido” o "cegado" tras discutir con un motociclista. A pesar de los constantes reclamos para que redujera la velocidad, no obtuvo respuesta. La testigo señaló que sintió un temor extremo antes del desenlace, se agarró con fuerza y no llegó a percibir el choque. Minutos después, logró salir sola del coche herida y ensangrentada para pedir auxilio.

Piazza Iglesias señaló que el punto central del juicio es determinar cómo debe calificarse la conducta atribuida al acusado. La evaluación del testimonio de la acompañante, la reconstrucción de la velocidad, las maniobras previas y el presunto episodio con el motociclista aparecen como piezas que el tribunal deberá ponderar en conjunto. El juicio continúa en los tribunales de Rosario y el veredicto está previsto para la próxima semana, cuando se conocerá si el tribunal adopta la tesis de la acusación o si considera que el hecho debe ser juzgado bajo una figura culposa.