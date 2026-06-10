Quesos artesanales y menhires milenarios: así es el balcón verde de los valles tucumanos

Ubicado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, Tafí del Valle es uno de los principales destinos turísticos del noroeste argentino. Rodeado de cerros y atravesado por paisajes que combinan yungas, valles y espejos de agua, el pueblo tucumano atrae cada año a miles de visitantes en busca de naturaleza, historia y gastronomía regional.

Situado a unos 107 kilómetros de San Miguel de Tucumán, se accede principalmente por la Ruta Provincial 307, un camino de montaña que ofrece vistas panorámicas durante todo el recorrido.

¿Qué hacer en Tafí del Valle, el balcón verde de los valles tucumanos?

Las actividades al aire libre son uno de los principales atractivos de Tafi del Valle. Los visitantes pueden realizar trekking, cabalgatas, travesías en bicicleta de montaña y recorridos por senderos que atraviesan cerros, ríos y cascadas. También es posible practicar kayak y otros deportes náuticos en el dique La Angostura.

Otro de los imperdibles es la Ruta del Artesano, un circuito que permite conocer talleres familiares dedicados a la elaboración de tejidos, cerámicas y otras piezas realizadas con técnicas transmitidas de generación en generación.

Entre los sitios más visitados se encuentra el Museo Jesuítico La Banda, emplazado en una histórica estancia construida en 1718 y considerada una de las piezas patrimoniales más importantes de la región. También sobresale la Reserva Provincial Los Menhires, donde se conservan alrededor de 130 monolitos de piedra vinculados a las antiguas culturas que habitaron el valle.

La denominada "Vuelta al Valle" es otro de los paseos tradicionales. El circuito permite recorrer distintos sectores del valle y observar vestigios de asentamientos precolombinos, además de algunos de los paisajes más característicos de la zona.

La experiencia se completa con la gastronomía local. Los quesos elaborados con recetas centenarias, las empanadas tucumanas, los tamales, las humitas y el locro forman parte de la identidad culinaria de Tafí del Valle, un destino que combina naturaleza, tradición e historia en pleno corazón de Tucumán.

¿Cómo llegar a Tafí del Valle desde San Miguel de Tucumán?

Desde la capital tucumana, el acceso más común es por la Ruta Provincial 307, un camino de montaña que atraviesa la Reserva Natural de la Quebrada de Los Sosa y ofrece varios miradores naturales durante el trayecto. El recorrido, de poco más de 100 kilómetros, puede realizarse en vehículo particular, excursiones turísticas o mediante servicios de ómnibus que parten diariamente desde la terminal de San Miguel.