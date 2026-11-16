Queda cerca de Florianópolis y es la playa de Brasil más cerca para ir en auto desde Argentina

A la hora de planificar una escapada de verano hacia las costas de Brasil sin afrontar trayectos demasiado extensos, las opciones ubicadas en el sur brasileño ganan protagonismo entre los viajeros nacionales. Entre los principales puntos de interés geográfico, Torres, en el litoral de Rio Grande do Sul, se destaca históricamente como la playa más cercana y accesible para quienes cruzan la frontera en vehículo particular desde el Litoral argentino.

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Con una distancia aproximada de unos 800 a 870 kilómetros desde pasos fronterizos clave como Posadas (Misiones), el destino permite organizar el viaje por ruta sin la necesidad de adentrarse en los tramos más extensos hacia los balnearios tradicionales del estado de Santa Catarina.

Qué hacer y qué playas visitar en Torres

A diferencia de otros balnearios brasileños de bahías cerradas y aguas muy cálidas, Torres se caracteriza por sus playas de mar abierto, oleaje vigoroso y una geografía marcada por imponentes formaciones rocosas de origen basáltico:

Parque Estadual da Guarita: Es la principal reserva natural y postal emblemática de la ciudad. Cuenta con senderos, escaleras hacia miradores panorámicos sobre acantilados frente al mar y acceso a la Praia da Guarita . El ingreso peatonal es gratuito (se abona estacionamiento) en el horario de 8:30 a 17:30.

Praia Grande y Praia dos Molhes: Con tres kilómetros de extensión y una amplia franja de arena, Praia Grande es el sector más céntrico y concurrido. Hacia su extremo norte se une con Praia dos Molhes, junto a la desembocadura del río Mampituba y los rompeolas de Barra de Torres, un punto clásico para la práctica del surf y la pesca deportiva.

Prainha y Praia da Cal: Ubicada en el casco urbano, Prainha ofrece 500 metros de costa con sectores rocosos y espacios verdes ideales para el descanso familiar. Desde allí parte un sendero peatonal que bordea el Morro do Farol (desde cuya cima se realizan vuelos en parapente) y conecta con Praia da Cal.

Paseos complementarios: El itinerario urbano incluye el cruce peatonal por el puente colgante de 100 metros sobre el río Mampituba —que une a pie Torres con la localidad catarinense de Passo de Torres—, caminatas alrededor de la Lagoa do Violão en pleno centro y excursiones embarcadas hacia las inmediaciones de la Ilha dos Lobos, un refugio ambiental protegido donde descansan lobos y leones marinos.

Ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, la ciudad costera de Torres se consolida como la alternativa más accesible para los argentinos.

Cómo llegar en auto desde la Argentina: rutas, pasos fronterizos y costos

Dependiendo del punto de partida dentro del territorio nacional, existen distintos corredores viales para alcanzar el balneario gaúcho de manera directa:

Desde Buenos Aires y el centro del país: El recorrido tradicional comprende las rutas nacionales 12 y 14 hasta Paso de los Libres (Corrientes), donde se cruza hacia Uruguaiana mediante el Puente Internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas. Una vez en suelo brasileño, se toma la BR-290 hasta las inmediaciones de Porto Alegre para luego empalmar con la autopista BR-101 hacia el norte. Otra variante frecuente para acortar distancia es cruzar por Colón–Paysandú o Gualeguaychú–Fray Bentos hacia Uruguay, seguir hasta la frontera seca de Rivera–Sant'Ana do Livramento y conectar con la BR-158 y la BR-290 (un tramo total aproximado de 1.360 kilómetros desde CABA, que demanda cerca de 16 horas de manejo).