La playa de Brasil donde cientos de cometas cubren el cielo y el paisaje parece de película

Apenas 25 kilómetros de distancia del centro de Fortaleza, la playa de Cumbuco, en Ceará, puede transformarse en la elección de quienes buscan emoción el próximo verano, con una carta repleta de actividades "radicales" —gracias a las dunas, olas y al viento que componen el paisaje—.

{{{htmlAmp}}}

También puede ser una opción para aquellos que simplemente prefieren relajarse y disfrutar de la playa. La localidad se convirtió en un destino que combina la adrenalina de los deportes acuáticos con la tranquilidad de un entorno natural único.

El paraíso del kitesurf

Para el primer grupo, el gran fuerte es el kitesurf, un deporte que a cada temporada va ganando nuevos adeptos en el país. "El Hawái del kitesurf" es como los practicantes del deporte llaman a Cumbuco.

La playa está considerada como una de las mejores del mundo para la práctica de dicho deporte: desde lejos se divisan los barriletes (cometas) coloridos, que se mezclan con el cielo azul de Cumbuco.

Por esa razón, el lugar atrae a turistas de varios países y de diferentes estados de Brasil y además desarrolló un turismo específico del kitesurf. Hay desde norteamericanos a europeos de diferentes nacionalidades, como alemanes, austríacos, españoles e italianos, pasando también por asiáticos, principalmente coreanos.

Las actividades radicales en las dunas

Cumbuco ofrece la posibilidad de realizar paseos en "buggy", lo que se transforma en una suerte de montaña rusa en las dunas; también puede practicarse el "esquibunda" (una forma de bajar por la duna deslizándose sentado sobre una plancha); toboganes de agua; tirolesa; balsas; banana (una especie de barco inflable empujado por una lancha) y kayak, entre otros.

Las dunas ya compensan la visita. Desde arriba, se pueden tener vistas panorámicas de la playa y de extensas lagunas cercadas por la vegetación semiárida de Ceará. Es en ellas donde el visitante se puede refrescar, en aguas heladas bajo un sol escaldado y una temperatura de 30°C.

La infraestructura turística y las opciones de descanso

En la playa, el visitante tiene la opción de aprovechar la buena infraestructura turística de sus puestos, que ofrecen hasta pileta, o también puede buscar lugares con menos movimiento siguiendo el camino en dirección a Barra do Cauipe, donde predomina el mar azul claro y los coqueros de fondo.

Una parada obligatoria hay que hacer en la laguna de Barra do Cauipe, donde el mar y la laguna dividen el paisaje a una distancia de unos pocos metros el uno del otro. Sumergirse en la laguna es aún más frío que en el mar, pero es una buena alternativa si el nadador no quiere disputar el espacio con los practicantes de kitesurf.

Cómo llegar y qué ofrece Cumbuco

Actualmente, Cumbuco tiene una buena infraestructura turística con restaurantes, hoteles, albergues y cabañas en la playa.

Forma parte del municipio de Caucaia (región metropolitana de Fortaleza). Como el lugar queda cerca de la capital de Ceará, es fácil ir y volver en el día. Hay ómnibus de línea y paquetes de agencias de viajes que realizan esta ruta. Además de los turistas, los naturales de Fortaleza son visitantes constantes de Cumbuco.

"Está creciendo el número de emprendimientos inmobiliarios de casas y departamentos de vacaciones para los residentes de Fortaleza", dijo el secretario de Turismo de Caucaia, Silvio Lobato. La combinación de deporte, naturaleza y cercanía a la capital convierte a Cumbuco en un destino versátil, capaz de satisfacer tanto a los amantes de la aventura como a quienes buscan una escapada tranquila frente al mar.