Asombro por la joya del sur brasileño que ganó el "Óscar de las playas" por su protección ambiental

El litoral del sur sudamericano guarda verdaderos tesoros paisajísticos que año tras año captan la atención de los viajeros locales e internacionales. Entre los puntos más destacados de la franja costera de Santa Catarina, en Brasil, sobresale un rincón que combina entornos agrestes, postales oceánicas únicas y un riguroso compromiso con la sustentabilidad ambiental.

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Se trata de la Praia da Conceição, emplazada en la península de Bombinhas y situada al pie del imponente Morro do Macaco. Este destino volvió a acaparar las miradas del sector turístico tras obtener por séptima vez consecutiva la prestigiosa certificación internacional conocida popularmente como el "Óscar de las playas", un reconocimiento que avala la excelencia en la calidad de sus aguas y su gestión ecológica.

Calidad ambiental y exigentes criterios de evaluación

El sello internacional que distingue a este arenal brasileño es coordinado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE). Para alcanzar esta condición de manera ininterrumpida, los sitios postulados deben superar estrictos exámenes anuales centrados en la conservación del entorno, la seguridad de los bañistas, la infraestructura disponible, la educación ambiental y la pureza de sus aguas cristalinas.

Cabe destacar que el estado de Santa Catarina se consolida como el distrito con mayor cantidad de ubicaciones distinguidas con este galardón en todo el territorio brasileño para la temporada 2026/2027, reuniendo un total de 38 puntos certificados entre arenales y puertos deportivos, lo que ratifica el valor ecológico de sus costas.

Paisaje, baja profundidad y un entorno para descansar en familia

Con una extensión aproximada de 450 metros, la costa se caracteriza por su arena fina y clara, además de un oleaje calmo que genera sectores de baja profundidad, convirtiéndola en un espacio seguro para vacacionar con chicos. En su margen derecha, junto a las formaciones rocosas, emergen atractivas piscinas naturales durante los ciclos de bajamar, ideales para realizar esnórquel y observar peces en un ambiente sereno.

Con una extensión de 450 metros, la Praia da Conceição se caracteriza por su arena fina y clara.

A diferencia de los centros balnearios más masivos de la región, este sector del municipio de Bombinhas conserva un perfil residencial y rústico, con una avenida costera dotada de escasos comercios y viviendas. Los especialistas aconsejan a los visitantes prever provisiones básicas de alimentos y bebidas, ya que la oferta comercial en la arena es reducida.

El acceso vehicular se realiza de forma directa mediante la Avenida Dona Lindomar, en la comarca de Canto Grande, permitiendo disfrutar de un paisaje rodeado de vegetación nativa y senderos panorámicos ideales para quienes buscan desconexión y contacto directo con la naturaleza en sus próximas escapadas.