Queda a 2 horas de CABA y tiene una playa ideal para tomar mates: el pueblo para una escapada de fin de semana.

Para quienes quieren escapar de la vorágine de la ciudad, a tan solo dos horas se encuentra un destino perfecto: Vuelta de Obligado. Esta localidad es parte de San Pedro, uno de los lugares más visitados por quienes desean realizar un viaje corto con el propósito de descansar bien durante el fin de semana.

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A orillas del Río Paraná, Vuelta de Obligado invita a tomar mates en su playa, caminar por su reserva natural y conocer sobre su historia. En este sentido, es parada obligatoria su Parque Histórico y Monumento a los Caídos en la Batalla de la Vuelta de Obligado, la cual se libró el 20 de noviembre de 1845, en el marco de la guerra de Argentina contra el Imperio británico y el Reino de Francia.

Vuelta de Obligado queda a orillas del Río Paraná.

Además de su historia, el pueblo se caracteriza por su tranquilidad. Con menos de 200 habitantes, es perfecto para quienes buscan transportarse en el tiempo y dejar de lado las preocupaciones de la vida en ciudad. Una vez allí se puede visitar viejas pulperías, tomar fotos a fachadas antiguas y caminar por caminos de tierra que llevan al río.

Lo mejor de todo es que se encuentra próximo a la localidad de San Pedro, la cual posee una oferta gastronómica con delicias regionales como la ensaimada y alojamientos que van desde campings, hoteles y cabañas. De esta manera, se puede planificar una estadía allí y luego realizar una escapada durante el día a Vuelta de Obligado.

Cómo ir desde Ciudad de Buenos Aires a Vuelta de Obligado

Para ir desde Ciudad de Buenos Aires a Vuelta de Obligado en auto es necesario salir por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en sentido a Rosario. Luego, hay que conducir unos 160 km hasta el acceso a la ciudad de San Pedro (intersección con la Ruta Provincial 191). Continuar hacia la zona urbana de San Pedro y tomar la Ruta Provincial 1001 (Camino Lucio Mansilla) en dirección norte hacia Vuelta de Obligado. Finalmente, recorrer unos 19 km por camino asfaltado hasta ingresar al pueblo y la zona del Parque Histórico y Reserva Natural.

Lo recomendable es salir a primeras horas de la mañana, dado que suele la RN 9 sentido a Rosario suele ser un trayecto muy transitado. En condiciones óptimas de tránsito, el viaje no debería durar más de dos horas y media, por lo que es perfecto para una escapada de fin de semana.