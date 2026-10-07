Puma liquida calzados con rebajas de hasta 70%: ¿Cuáles son los modelos en oferta?

La firma de calzado e indumentaria deportiva Puma puso en marcha una renovación de promociones en su plataforma de venta digital en Argentina. En el marco de su catálogo de liquidación, la compañía dispuso rebajas de hasta el 70% sobre valores de referencia en pares seleccionados, junto a beneficios especiales para compras por volumen.

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Entre las alternativas más económicas resalta el modelo Mostro OG, con un valor final de $48.000 frente a su costo previo de $159.999, lo que equivale a un recorte del 70%. En esa misma línea de descuento se encuentra la versión Mostro Ecstasy, recortada a $57.000 respecto de sus $189.999 originales.

Lista de modelos destacados y precios en la tienda online

El catálogo de rebajas en la web de la marca reúne alternativas tanto para uso cotidiano como para entrenamiento. Las principales opciones relevadas comprenden:

Puma Mostro OG: $48.000 (precio anterior $159.999 / 70% de descuento)

Puma Mostro Ecstasy: $57.000 (precio anterior $189.999 / 70% de descuento)

Palermo Cherry Blossom: $56.000 (precio anterior $139.999 / 60% de descuento)

Future Rider Soft (mujer): $52.000 (precio anterior $129.999 / 60% de descuento)

Mayze (mujer): $60.000 (precio anterior $149.999 / 60% de descuento)

CA Pro Mid: $64.000 (precio anterior $159.999 / 60% de descuento)

Mostro Camo: $72.000 (precio anterior $179.999 / 60% de descuento)

Suede XL Animal De Poder: $72.000 (precio anterior $179.999 / 60% de descuento)

Velocity NITRO 3 (mujer): $70.000 (precio anterior $174.999 / 60% de descuento)

El outlet oficial de Puma tiene distintas alternativas para quienes buscan aprovechar las rebajas en calzado e indumentaria.

Inverse Echo: $80.000 (precio anterior $199.999 / 60% de descuento)

Palermo Premium: $70.000 (precio anterior $139.999 / 50% de descuento)

Palermo Elevata (mujer): $70.000 (precio anterior $139.999 / 50% de descuento)

Easy Rider Cuero: $75.000 (precio anterior $149.999 / 50% de descuento)

Puma x SQUID GAME Palermo: $100.000 (precio anterior $199.999 / 50% de descuento)

Veritana Energy: $120.000 (precio anterior $239.999 / 50% de descuento)

Los importes consignados dependen del stock y de la disponibilidad de números al momento de ingresar al sitio.

Promoción por volumen, cuotas y envíos

Junto con los porcentajes aplicados a cada par, la firma sumó un beneficio para quienes adquieran cuatro o más artículos seleccionados dentro del apartado de liquidación (Sale/Outlet). Esta bonificación depende del tipo de producto cargado en el carrito y de las condiciones fijadas por la empresa.

Para efectuar la compra, se debe acceder a la web oficial de Puma Argentina, navegar por la solapa de Outlet, elegir el número correspondiente y agregarlo al carrito. El portal ofrece envíos sin cargo en operaciones a partir de $199.999 y la posibilidad de abonar en hasta 6 cuotas sin interés, según las tarjetas adheridas.