La Ruta del Cereal tiene una extensión total de 96 kilómetros y conecta la Ruta Provincial 86 con la Ruta Nacional 33

La provincia de Buenos Aires volvió a poner en marcha las obras de pavimentación de la Ruta del Cereal, un corredor rural estratégico para la producción agropecuaria del oeste bonaerense. El tramo en ejecución une Salazar, en Daireaux, con Garré, sobre la Ruta Nacional 33, y contempla una intervención de 47,4 kilómetros.

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Los trabajos alcanzaron un avance físico del 42% y ya se pavimentaron 17 kilómetros. La inversión actualizada asciende a $64.895 millones y es financiada por el Tesoro bonaerense.

“Con todas las dificultades y frente a un Gobierno nacional que nos asfixia, seguimos haciendo esta infraestructura para acompañar el desarrollo del sector y la vida de los bonaerenses”, destacó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis.

¿Qué obras se realizan en la Ruta del Cereal?

La intervención comprende 45,1 kilómetros de pavimentación y otros 1,3 kilómetros de repavimentación entre Garré y la Ruta Nacional 33. Además, ya se construyeron bases y subbases en otros 20 kilómetros de la traza y se completó la renovación de 28 luminarias LED en Girodías.

El proyecto también incluye señalización horizontal y vertical, banquinas de tierra de tres metros, terraplenes para garantizar el acceso a los establecimientos rurales y alcantarillas transversales y laterales. La ejecución está a cargo de la Dirección de Vialidad bonaerense.

El administrador de Vialidad de la Provincia, Roberto Caggiano, destacó el destino productivo del corredor. "Esta vía es fundamental para el traslado del maíz, la soja, el girasol y el trigo hacia los puertos más importantes, como el de Bahía Blanca y Rosario", afirmó.

La Ruta del Cereal tiene una extensión total de 96 kilómetros y conecta la Ruta Provincial 86 con la Ruta Nacional 33. Su recorrido atraviesa Mones Cazón, Salazar, Girodías, Trongé y Garré, en los partidos de Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas.

La zona vinculada con el corredor comprende unas 650.000 hectáreas productivas, donde se cultivan soja, girasol, maíz y trigo. También moviliza alrededor de 260.000 cabezas de ganado por año y reúne cerca de 40 establecimientos tamberos de la Cuenca Lechera Oeste.

El proyecto tuvo distintas interrupciones desde su inicio. La devaluación de diciembre de 2023 afectó el contrato original y provocó el retiro de maquinaria. Luego se produjeron nuevas demoras vinculadas con la redeterminación de precios. En junio de 2025 se alcanzó un acuerdo con la empresa contratista y los trabajos volvieron a comenzar, aunque en diciembre volvieron a quedar neutralizados. La actividad se retomó nuevamente a comienzos de agosto de 2026.

"La Provincia sigue apostando en un contexto económico muy complejo; apuesta por la producción y su gente; el Estado nacional debería seguir su ejemplo”, concluyó Katopodis.