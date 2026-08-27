Tras el abandono de Nación, Kicillof retomó una obra clave educativa y sumó nuevas aulas

Tras el abandono del Gobierno nacional de una obra clave en el Municipio de Quilmes, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires retomó la construcción de la misma y celebraron la inauguración de la primera etapa de construcción. La misma incorporó cuatro nuevas aulas y permitirá mejorar las condiciones edilicias de la comunidad educativa.

Los trabajos forman parte de un proyecto que originalmente había sido acordado entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. Pero tras la paralización, en agosto de 2025, Quilmes retomó los trabajos junto al Gobierno bonaerense, en el marco del Programa de Infraestructura Educativa 2026-2027 (PIE), con el objetivo de completar el nuevo edificio y avanzar posteriormente con el traslado integral de la escuela.

Cuatro aulas y nuevos espacios educativos

La primera etapa inaugurada contempla cuatro nuevas aulas y una superficie de aproximadamente 385 metros cuadrados cubiertos. El proyecto también incluyó la conexión con el edificio antiguo de la institución y la construcción de tres dependencias con su correspondiente mobiliario, equipos de aire acondicionado frío-calor, un bloque sanitario para estudiantes y un sector destinado a oficinas y sanitarios.

La intervención permitirá ampliar la capacidad edilicia de la institución y mejorar las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades. La obra continuará con una segunda instancia en la que está prevista la finalización de otras seis aulas. De concretarse esta etapa, el proyecto alcanzará un total de diez aulas nuevas.

El objetivo final es completar el traslado de la Escuela Secundaria N°8 al nuevo edificio, y dejar atrás las limitaciones de la infraestructura existente. De esta manera, el Gobierno bonaerense y el Municipio de Quilmes continúan una obra que había sido concebida originalmente como un proyecto tripartito, pero que quedó bajo responsabilidad provincial y municipal luego del retiro del financiamiento nacional.