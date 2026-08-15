Con computadoras y nuevos convenios, la Provincia refuerza su presencia en Exaltación de la Cruz

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente de Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín, encabezaron una jornada de trabajo que incluyó la entrega de computadoras a estudiantes, una recorrida por una obra de pavimentación y la firma de convenios para fortalecer la planificación y la infraestructura educativa del distrito.

Las actividades también contaron con la participación del diputado provincial y exintendente Diego Nanni y de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios.

La jornada comenzó con una recorrida por la obra de pavimentación de la calle República Argentina, ejecutada por el OPISU. El tramo conecta la ruta provincial N° 39 con el boulevard de la calle Colombia y permite mejorar la circulación y la conectividad de la zona.

Según se informó, la intervención beneficia a unas 190 familias y tiene impacto directo sobre la comunidad y el barrio Esperanza, al facilitar los accesos y las condiciones de circulación en el sector.

Planificación territorial para el distrito

Luego, Bianco y Martín se trasladaron a la sede municipal, donde firmaron un convenio de asistencia técnica destinado a la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Exaltación de la Cruz.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla la Subsecretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno bonaerense junto con distintos municipios. El objetivo es avanzar en herramientas de planificación que permitan ordenar el crecimiento urbano y orientar el desarrollo territorial de cada distrito.

El convenio busca brindar asistencia técnica para establecer criterios de planificación y acompañar al municipio en la definición de políticas vinculadas con el uso y la organización del territorio. El momento central de la jornada fue la entrega de 52 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de cuatro instituciones educativas de Exaltación de la Cruz.

Los equipos fueron destinados a alumnos y alumnas de la Escuela Especial N° 501, la Escuela de Educación Secundaria N° 5, la Escuela de Educación Secundaria N° 7 y el Centro Educativo para la Producción Total N° 32.

Durante el acto, Bianco destacó la importancia del acceso a herramientas tecnológicas para acompañar las trayectorias educativas: “La entrega de computadoras, además de ser un reconocimiento al esfuerzo de los chicos y chicas, significa también ponerles a disposición una herramienta tecnológica para que continúen estudiando y, a futuro, puedan trabajar”.

Bianco también sostuvo que el programa busca garantizar el acceso a la tecnología para estudiantes que enfrentan mayores dificultades económicas y presentó la política como parte de las acciones que desarrolla la Provincia en materia educativa.

Por su parte, el intendente Luis Mariano Martín destacó el acompañamiento de la administración bonaerense y cuestionó las políticas del Gobierno nacional: “El Gobierno de la Provincia está atento a cada una de las necesidades del distrito, mientras que el Gobierno nacional se ha retirado de todas las áreas y no está pendiente de la agenda del día a día”.

El jefe comunal remarcó además la importancia de sostener políticas vinculadas con la educación y agradeció al gobernador Axel Kicillof por la continuidad de Conectar Igualdad Bonaerense.

Como cierre de la agenda, Bianco y Martín firmaron un segundo convenio, esta vez para otorgar un subsidio del programa Puentes destinado al Centro Universitario local. Los fondos serán utilizados para adquirir mobiliario, equipamiento informático y sistemas de seguridad y refrigeración para el establecimiento.

De las actividades participaron también el director del programa Puentes, Juan Brardinelli; el director de Tecnología Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación, Santiago Albarracín; además de autoridades municipales y representantes del sistema educativo.