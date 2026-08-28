La Provincia de Buenos Aires presentó el proyecto para transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 que conecta Mar de Ajó con Pinamar. La intervención abarcará un total de 48 kilómetros y contemplará la construcción de una segunda calzada, además de la repavimentación del trazado existente.

El plan, que ya se encuentra en condiciones de ser licitado, atravesará los partidos de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar. La apertura de sobres está prevista para octubre y la inversión estimada asciende a $153.994 millones, con financiamiento compuesto por fondos bonaerenses y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Hoy presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar”, destacó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, en el marco de la presentación del proyecto realizado en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, acompañado por el intendente de La Costa, Juan de Jesús.

Segunda calzada, retornos y nuevas obras de seguridad: cómo será el plan para transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11

La transformación estará a cargo de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires y se desarrollará entre los kilómetros 345 y 393 de la Ruta Provincial 11. El nuevo carril tendrá una separación de 16 metros respecto de la calzada actual, mientras que el recorrido existente será repavimentado.

Los trabajos fueron divididos en dos sectores. El primero se extenderá desde el kilómetro 345 hasta el 370, con una longitud de 24,75 kilómetros. El segundo comprenderá desde el 370 hasta el 393 y tendrá 22,46 kilómetros.

La futura autovía contará con banquinas pavimentadas, sin pavimentar y vegetadas en ambas calzadas. También se construirán 13 nuevos accesos y retornos simples, que permitirán organizar los cruces entre ambas manos de circulación.

El proyecto incorpora además 14 alcantarillas transversales, nueve dársenas con refugios para pasajeros, barandas metálicas de protección, iluminación en las intersecciones y nueva señalización horizontal y vertical.

La documentación técnica contempla también obras hidráulicas y medidas vinculadas con el funcionamiento del corredor. El objetivo general es que este sector de la Ruta 11 adopte características similares a otros segmentos de la costa atlántica que ya cuentan con doble calzada.

Katopodis señaló que el proyecto “se encuentra a licitar” y precisó que la apertura de ofertas está prevista para octubre. Una vez terminada la intervención, el tramo pasará a integrar la concesión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

La obra tendrá además continuidad con otro proyecto que se ejecuta sobre la misma ruta, entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Ese segmento comenzó a construirse en diciembre de 2023 y contempla una segunda calzada y la repavimentación de 72,4 kilómetros.