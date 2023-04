Asesinato de la docente en Trenque Lauquen: la autopsia apunta a un femicidio

Ana María Aristimuño fue hallada sin vida el pasado sábado y la autopsia indicó que murió por asfixia mecánica. Investigan un posible femicidio.

Una docente de 54 años fue encontrada asesinada en su vivienda de la localidad bonaerense de Trenque Lauquen, el sábado pasado cerca de las 19.30 hs. Según informaron fuentes judiciales, la autopsia confirmó en sus datos preliminares que la mujer murió por asfixia mecánica por estrangulación a lazo, razón por la cual investigan posible femicidio.

La víctima, Ana María Aristimuño, que se desempeñaba como docente primaria en la Escuela 47 y secundaria en la 2 de dicha localidad bonaerense, fue hallada con un elástico alrededor del cuello, amordazada y maniatada de manos en su domicilio.

A su vez indicaron que, en el domicilio del crimen, los peritos no detectaron ningún desorden, faltantes de valor ni ingresos forzados que indicaran un posible robo salvo el teléfono celular y la llave de la vivienda. Es por ello que los investigadores manifestaron que la principal hipótesis del hecho radica en que se trataría de un femicidio, por lo que continúan analizando el entorno de la víctima en busca del autor del crimen de la mujer de 54 años.

Con respeco a su vida personal, se conoció que la víctima militaba en el Partido Justicialista, no estaba en pareja y convivía con su padre de 89 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del hallazgo del cuerpo ya que permanecía internado en un nosocomio cercano.

"Desde el Partido Justicialista de Trenque Lauquen lamentamos profundamente la muerte de la compañera Anita Aristimuño. Acompañamos a familiares y amigos en su dolor y deseamos mucha fuerza para afrontarlo, hasta siempre compañera", expresaron en un comunicado desde el PJ local.

Amigos y conocidos de Aristimuño contaron que la mujer que vivió mucho tiempo en España junto a su familia y que regresó a Trenque Lauquen hace aproximadamente 10 años. Durante su trabajo como docente, participó activamente en el gremio y en el PJ.

La investigación por el crimen está a cargo de Karina Talarico, de la Unidad Fiscal (UFI) N° 4 de Trenque Lauquen y de personal policial y la DDI de la jurisdicción.

En diálogo con C5N, la fiscal a cargo expresó: "Lo que estamos haciendo en las últimas horas es tomar declaraciones testimoniales, van más de 100 personas que declararon en la comisaría entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Estamos analizando cada dato y la cuestión es que, en relación a la motivación, todavía no la podemos confirmar y no hay sospechosos en la causa". Y agregó: "No descartamos ninguna motivación. Hay algunas faltantes que prefiero preservarlas porque es lo que vamos a estar buscando, no de dinero por eso tampoco puedo descartar la hipótesis de un robo".

Asimismo, Talarico aseguró que están reconstruyendo su vida "de manera respetuosa y reservada" a través de diferentes entrevistas. "Ella era muy reservada en cuestiones personales, pero tenemos conocimiento de alguna que otra relación. Esas personas han declarado en la fiscalía. En este momento, todas las personas que declaran son sospechosas", remarcó. Por último señaló la existencia de una posible "intranquilidad" de Aristimuño, en relación a personas que vivían o se encontraban cerca del domicilio, por lo cual se encuentran investigando.