Fin de semana XL | Pronóstico del tiempo para los principales puntos turísticos del país

Argentina ingresó en uno de los últimos fines de semana largos de 2025, devenido de las celebraciones por el Día de la Soberanía Nacional del jueves 20.

Con cuatro días libres, los principales centros turísticos del país configuran sus propuestas ante un inicio un tanto accidentando luego de las fuertes tormentas que azotaron a varias localidades de la zona centro.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo en los principales puntos turísticos del país?

Salta

Este viernes 21 de noviembre, la Ciudad de Salta registró un ambiente mayormente nublado y algo fresco. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima prevista se ubicaría en 21 °C y la mínima en sólo 11 °C. Se mantienen las chances de tormentas aisladas hacia la noche, aunque no generalizadas, en el interior provincial.

Durante el sábado habrá una mejora notablemente del panorama. Nubosidad en baja y tiempo cálido. Las máximas podrían alcanzar los 26 °C.

Para el domingo 23, se espera cielo más despejado, dando paso a un ambiente confortable para realizar actividades al aire libre. El mercurio trepará a los 28 °C.

Iguazú

Sumergido en un escenario de inestabilidad propio de la región, Iguazú inició este viernes con una máxima de 32° C y cielo mayormente nublado. Las condiciones térmicas se mantendrán durante los próximos tres días del fin de semana largo, aunque las tormentas aisladas dominarán el sábado y domingo.

Villa Carlos Paz

Según los datos previstos por el SMN, desde la tarde del viernes y hasta el lunes se esperan temperaturas extremas, con marcas que superarán los 33 grados, convirtiendo a Carlos Paz en uno de los destinos más cálidos del interior del país durante el fin de semana largo.

San Carlos de Bariloche

El fin de semana extra largo en Bariloche se presenta con muy buen clima, según el pronóstico del SMN. Las temperaturas irán en aumento, ofreciendo días soleados y agradables para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

El sábado 22 tendrá una máxima de 24° y mínima de 10°, manteniéndose el cielo despejado. El domingo 23 marcará un nuevo incremento del mercurio hasta los 27°, con mínima de 11°.

El lunes 24 y martes 25 continuarán con el clima agradable, con máximas de 26° y mínimas que rondarán los 10-12° C.

Mar del Plata

El sábado iniciará con tiempo fresco, presentando mínimas de 7 grados y máximas de 18. Se esperan nieblas matinales, dando paso a un cielo mayormente nublado que se despejará hacia la tarde y noche.

Para el domingo, el SMN anticipa una jornada más agradable, con una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 21°C bajo un cielo parcialmente nublado.

El lunes 24 de noviembre, cierre del fin de semana largo, "La felíz" presentará una máxima de 15 grados y una mínima de 12, con cielo parcialmente nublado.