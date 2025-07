Tras una semana que inició inestable con fuerte presencia de neblina en la mayor parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llegaron temperaturas que dejaron una sensación primaveral. Es así que el frío frenó desde hace unos días en esta región, pero se instaló en otras.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío avanzó lentamente hacia el norte. En su pase por la Ciudad de Buenos Aires y alrededores dejó una gotas de lluvia muy débil.

La semana cerró con neblinas aisladas por la presencia de viento leve que no mostró señal de rotación hacia el sur. Expertos explicaron que si no rota, no habrá descenso en la temperatura y tampoco en la humedad.

Pronóstico del tiempo hoy: ¿cómo estará el fin de semana?

La jornada del sábado iniciará con una nubosidad variable, el viento trajo algunas nubes hacia el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires y alguna que otra podría pasar por el área metropolitana. El domingo en cambio ya promete pleno sol, ideal para actividades deportivas y/o recreativas al aire libre.

Mientras el viento se mantenga del sector este y noreste como prevén los modelos para los próximos días, las temperaturas mantendrían entre los 10 °C de mínima y los 16°C.

¿Cuándo vienen las lluvias?

Domingo y lunes podrían aumentar un poco más con el efecto del sol y en caso de que el viento llegara a rotar temporariamente al norte o noroeste.

Si bien aún falta bastante, el lunes promete todavía buen tiempo, pero martes y miércoles ya se ven indicios de mal tiempo con posibles lluvias y tormentas en CABA y el Gran Buenos Aires, todavía los modelos ECMWF y GFS discrepan en cuanto a la posición y momento en que se formaría un centro de baja presión en la zona del Río de la Plata.

Cómo será el invierno: qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional los próximos meses del año

El SMN prevé que las temperaturas serán más altas de lo normal para la época, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana.

La región de la capital y del conurbano bonaerense presenta un 45% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a las habituales. Mientras tanto, en el sur del país, a partir del Río Colorado -que delimita las provincias de Río Negro y Neuquén, donde empieza la Patagonia- la oportunidad de temperaturas por encima del promedio giran alrededor del 50%. La zona noroeste y noreste en general también maneja los mismos números.