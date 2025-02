ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Córdoba hoy domingo 2 de febrero

Se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en horas pico.

El clima en Córdoba hoy domingo 2 de febrero seguirá caracterizado por altas temperaturas y cielos despejados. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevé que el día continúe con condiciones calurosas y sin cambios sustanciales en comparación con la jornada anterior. Las altas temperaturas y la falta de lluvias son los principales factores a tener en cuenta para quienes se encuentren en la región.

Condiciones climáticas para el domingo 2 de febrero

El clima en Córdoba para este domingo se presentará mayormente despejado durante todo el día. La temperatura mínima será de 26°C y la máxima podría alcanzar los 38°C, lo que indica una jornada extremadamente calurosa. La ausencia de nubes y la exposición directa al sol incrementarán la sensación térmica, haciendo que el calor se perciba de manera más intensa.

Vientos y probabilidad de lluvias

En cuanto a los vientos, el pronóstico del tiempo indica que soplarán del noreste a una velocidad de 7 km/h. Aunque estos vientos serán suaves, no serán suficientes para mitigar el calor. Además, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, lo que deja la región bajo condiciones secas y calurosas, sin probabilidades de alivio por precipitaciones. La probabilidad de lluvias se mantiene en cero por ciento, por lo que las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente durante el día.

Riesgos del calor extremo

El clima caluroso que se experimentará hoy domingo representa un riesgo para la salud, especialmente durante las horas de mayor radiación solar. Con temperaturas que pueden superar los 35°C, se recomienda tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor. Es fundamental mantenerse hidratado y evitar las actividades físicas al aire libre en el transcurso de la tarde, cuando el sol alcanza su mayor intensidad.

Las temperaturas elevadas convierten las calles en un horno, mientras los habitantes buscan formas de refrescarse.

¿Qué se espera para los próximos días?

El pronóstico del tiempo para los próximos días sigue mostrando condiciones climáticas similares. Las altas temperaturas, los cielos despejados y la falta de lluvias continuarán dominando el panorama en Córdoba, por lo que se mantendrá la alerta por calor. Es importante seguir las actualizaciones del clima en Córdoba para estar preparado ante cualquier cambio que pueda surgir en las condiciones climáticas.

Hoy, domingo 2 de febrero, el clima en Córdoba permanecerá caluroso y seco, con temperaturas que llegarán a niveles elevados. La combinación de sol intenso, ausencia de lluvias y temperaturas extremas seguirá siendo un factor determinante en la jornada. Se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo y estar atentos al pronóstico del tiempo para los días siguientes.