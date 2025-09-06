Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el sábado 6 de septiembre de 2025

El sábado 6 de septiembre será estable, soleado y sin lluvias en Santa Fe y Rosario.

El primer sábado de septiembre ofrecerá un respiro meteorológico después de algunos días inestables: el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las ciudades de Santa Fe y Rosario muestra cielo mayormente despejado, temperaturas bajas al amanecer y un marcado ascenso térmico hacia la tarde. La estabilidad atmosférica favorecerá actividades al aire libre y facilitará la logística preelectoral.

Si bien la sensación térmica seguirá fresca por la mañana, las tardes serán más amenas y los vientos serán leves, por lo que no se esperan sorpresas hidrometeorológicas para el resto del fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

La capital provincial mostrará un perfil climático parecido, aunque con mínimas algo más frías en zonas urbanas (alrededor de 4 y 6 grados). La máxima prevista rondará los 16 grados, con predominio del sol y vientos leves que no complicarán la jornada. Es un día ideal para hacer trámites o tareas al aire libre, aunque es necesario una capa extra de abrigo para la mañana.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

El día en Rosario arrancará con temperaturas bajas y heladas en sectores rurales: la mínima rondará cifras cercanas a tres grados, mientras que la máxima trepará hacia los 15 grados durante la tarde.

El cielo permanecerá despejado o apenas algo nublado, y la probabilidad de precipitaciones es nula. Será necesario salir temprano con abrigo —gorro y campera— y llevar ropa en capas para aprovechar la tarde soleada sin cargar prendas innecesarias.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del domingo 7 de septiembre?

Santa Fe capital: mínima de cinco grados y máxima de 18 grados, también con nubosidad variable y 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos tendrán la misma intensidad (13–22 km/h).

mínima de cinco grados y máxima de 18 grados, también con nubosidad variable y 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos tendrán la misma intensidad (13–22 km/h). Rosario: mínima de cuatro grados y máxima de 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias, con vientos moderados entre 13 y 22 km/h.

