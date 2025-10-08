Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 8 de octubre de 2025

El miércoles 8 de octubre será un día de primavera perfecta en Santa Fe y Rosario.

El clima acompaña el arranque de la segunda semana de octubre con un anticipo de verano. En las ciudades de Santa Fe y en Rosario se espera un miércoles con sol pleno, sin lluvias y con amplitud térmica marcada: fresco a la mañana, calor hacia la tarde y una noche templada.

En su pronóstico difundido en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que esta estabilidad se mantenga hasta el viernes, cuando el termómetro podría rozar los 30 grados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, el miércoles amanecerá con 13° y una sensación de frescura que se irá disipando con el correr de las horas. La tarde alcanzará los 27°, bajo un sol pleno y sin probabilidades de lluvia.

El viento soplará leve del sector norte, entre 7 y 12 km/h, lo que favorecerá una jornada agradable y estable. La noche se mantendrá templada, con unos 22°, ideal para quienes trabajan hasta tarde o planean actividades al aire libre.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

Más al sur, Rosario tendrá un panorama casi idéntico. El miércoles comenzará con 11°, pero el termómetro trepará hasta los 26° hacia la tarde. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día y el viento soplará del norte, en el mismo rango que en la capital. La estabilidad continuará el jueves, con máxima de 27°, y el viernes se espera un pico de calor de 29°, preludio de un fin de semana más caluroso.

Pronóstico de Rosario.

Empieza el calor en la región: ¿qué dice el pronóstico del SMN?

El aumento de las temperaturas en la región central del país confirma la tendencia primaveral: días cada vez más cálidos y secos, con poca nubosidad.

De acuerdo al SMN, la transición hacia condiciones más veraniegas podría traducirse en un octubre más húmedo hacia la segunda quincena, pero por ahora el dominio del aire seco garantiza sol y calor sin interrupciones.

Recomendaciones del SMN para el clima de este miércoles

El SMN sugiere una serie de pautas para días estables y con temperaturas en ascenso: