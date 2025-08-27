Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 27 de agosto de 2025

El miércoles 27 de agosto de 2025 se perfila como una jornada ideal en las Santa Fe y Rosario.

El miércoles 27 de agosto de 2025 se perfila como una jornada ideal en las dos principales ciudades de la provincia. Tanto en Santa Fe como en Rosario se esperan temperaturas agradables, con máximas en torno a los 22 grados y mínimas que rondarán los 11 grados. Lo mejor: el cielo permanecerá despejado y sin lluvias.

Después de varios días frescos, pero soleados, este miércoles mantendrá la tendencia de estabilidad atmosférica, según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El tiempo estable en la región es parte de un invierno que empieza a mostrar su tránsito hacia la primavera. Es así que agosto suele ofrecer estos “días bisagra”: mañanas frías, pero tardes cálidas que anticipan lo que se viene en septiembre.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

La capital provincial vivirá un miércoles con una mínima de 11 grados, máxima de 22 grados y cielo despejado. La humedad seguirá en niveles moderados, lo que garantiza una jornada estable, sin lluvias ni nubosidad significativa.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En esa ciudad, la mínima también será de 11 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. El cielo se mantendrá totalmente despejado durante toda la jornada, con vientos leves del sector sur. Una postal de casi primavera que, según el SMN, continuará también en los próximos días.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima el jueves y viernes?

Santa Fe

Jueves 28 de agosto: está prevista una mínima 11 grados y una máxima 21 grados. Mayormente nublado, con chances bajas de inestabilidad, pero sin lluvias de consideración.

está prevista una mínima 11 grados y una máxima 21 grados. Mayormente nublado, con chances bajas de inestabilidad, pero sin lluvias de consideración. Viernes 29 de agosto: habrá nubosidad variable, temperaturas frescas a la mañana y agradables a la tarde, sin lluvias fuertes previstas.

Rosario

Jueves 28 de agosto: está anunciada una mínima 10 grados y una máxima 21 grados. Parcialmente nublado, sin lluvias.

está anunciada una mínima 10 grados y una máxima 21 grados. Parcialmente nublado, sin lluvias. Viernes 29 de agosto: se espera que continúe el tiempo estable, algo nublado, fresco a la mañana y templado por la tarde, sin probabilidades significativas de lluvias.

Recomendaciones del SMN para el clima del miércoles