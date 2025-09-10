Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 10 de septiembre de 2025

El SMN anticipa un miércoles con temperaturas primaverales en Santa Fe y Rosario.

El pronóstico para el miércoles 10 de septiembre de 2025 confirma una tregua meteorológica en el centro de la provincia. En Rosario están previstas temperaturas que rondarán los 24 grados de máxima y unos 10 grados de mínima, con cielo parcialmente nublado y nula probabilidad de lluvia.

Santa Fe capital mostrará un día algo más caluroso: el pronóstico indica máximas cercanas a 25 grados y mínimas alrededor de 11 grados, acompañadas también por escasas o nulas chances de lluvias durante la jornada. Esa mayor amplitud térmica en la capital es la principal diferencia entre ambos núcleos urbanos.

¿Lloverá este miércoles en Santa Fe y Rosario?

En el pronóstico difundido en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra 0% de probabilidad de lluvia para la mayor parte del día en ambas ciudades: Rosario aparece con intervalos de sol y nubes; y Santa Fe, con algo más de desarrollo térmico pero igualmente seco. Los vientos son moderados a leves según las horas, sin reportes de fenómenos intensos que alteren eventos al aire libre ni la circulación.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del jueves?

El pronóstico extendido indica que la estabilidad continuará: el jueves 11 se perfila más soleado en ambas ciudades y con mínimas algo más moderadas (alrededor de 8 grados) y máximas que se mantendrán en torno a los 23–24 grados. De esa manera, anticipa una semana con características primaverales adelantadas que favorece salidas y eventos al aire libre.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles

Es necesario implementar vestimenta por capas . La mañana arranca fresca, con una mínima que rondará los 10 grados, y la tarde sube hasta 26 grados. Conviene llevar campera liviana o sweater para temprano y ropa más ligera para el mediodía.

. La mañana arranca fresca, con una mínima que rondará los 10 grados, y la tarde sube hasta 26 grados. Conviene llevar campera liviana o sweater para temprano y ropa más ligera para el mediodía. El pronóstico marca 0% de probabilidad de lluvias en ambas ciudades, así que no será necesario llevar paraguas .

. Buen día para actividades al aire libre: tanto deportes como caminatas o trámites son recomendables, con cielo parcialmente nublado y sin calor extremo.