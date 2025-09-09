Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 9 de septiembre de 2025

El centro de la provincia de Santa Fe arranca la semana con un martes a puro sol y temperaturas agradables.

El centro de la provincia de Santa Fe arranca la semana con un martes a puro sol y temperaturas agradables. Tanto en Rosario como en la capital santafesina, el clima se presenta estable, con máximas de 23 grados y mínimas que rondaron los 7 y 8 grados en la madrugada. Un día ideal para actividades al aire libre, aunque la amplitud térmica obliga a salir abrigados temprano.

En contraste con jornadas pasadas donde el viento o la humedad jugaron un papel central, este martes se perfila como una postal de primavera anticipada, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La ausencia de lluvias y nubosidad marca un respiro, y en ese sentido, el organismo climático advierte que el buen tiempo se mantendrá durante las próximas horas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el martes estará despejado durante toda la jornada, pero con un leve plus térmico: mínima de 8 grados y máxima también en 23, bajo un sol pleno durante toda la jornada. El viento del este aportará frescura matinal, aunque hacia la tarde se espera un ambiente más templado y estable, sin sobresaltos meteorológicos.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

La ciudad del sur provincial amaneció con 7 grados, pero rápidamente el sol comenzó a ganar protagonismo. La máxima prevista es de 23, con cielo parcialmente nublado por la tarde y algo más cubierto hacia la noche. Sin lluvias a la vista y con vientos leves, el día promete comodidad para quienes circulen por la ciudad.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima de este miércoles y el jueves en Santa Fe y Rosario?

De acuerdo a los pronósticos extendidos, el miércoles traerá un leve aumento de temperatura en ambas ciudades. Rosario llegaría a los 24 grados de máxima, mientras que Santa Fe podría trepar hasta los 26. El jueves, en tanto, se espera un retorno a valores similares a los de hoy, con sol y mínimas más moderadas, lo que confirmaría la tendencia hacia un septiembre primaveral.

