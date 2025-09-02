Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 2 de septiembre de 2025

Martes 2 de septiembre estable, con mañanas frías, tardes templadas y sin lluvias en Santa Fe y en Rosario.

Las dos principales ciudades de la provincia tendrán un martes 2 de septiembre sin sobresaltos meteorológicos, aunque con algunas diferencias entre sí: Rosario tendrá una amplitud térmica marcada con 7 grados de mínima y con 18 grados de máxima, mientras que la temperatura en Santa Fe trepará un poco más y alcanzará los 22 grados durante la tarde.

La estabilidad del tiempo en esta primera semana de septiembre recuerda al fenómeno cultural de “los veranitos de San Juan” que suelen anticiparse en el calendario. Si bien no es un evento estacional oficial, es habitual que septiembre traiga estas tardes soleadas y templadas que funcionan como un guiño anticipado a la primavera.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

La capital provincial mostrará condiciones similares pero con un plus de temperatura: mínima de 8 grados y máxima de 22 grados. El cielo se presentará algo nublado durante todo el día, aunque sin probabilidades de lluvia. La amplitud térmica marcará un contraste entre una mañana fresca y una tarde que rozará el clima primaveral, lo que puede dar la sensación de “dos estaciones en un día”.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En Rosario, el día empezará con cielo algo nublado y apenas 7 grados, lo que exigirá abrigo en las primeras horas. Sin embargo, el sol ganará terreno hacia el mediodía y la máxima alcanzará los 18 grados, con una tarde agradable. Por la noche, el termómetro descenderá hasta 13 grados, con nubosidad en aumento. El viento se mantendrá leve del sector este y no se esperan precipitaciones.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima para este miércoles y jueves?

El miércoles 3 de septiembre seguirá la tendencia sin lluvias, con máximas de 19 grados en Rosario y hasta 22 grados en Santa Fe, aunque con mañanas frías que rondarán los 8 y 9 grados. El jueves 4 se espera un leve descenso en ambas ciudades, con máximas entre 14 y 16 grados.

Las recomendaciones del SMN para este martes