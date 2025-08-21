Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves 21 de agosto será un día para caminar, hacer trámites sin estrés o reencontrarse con algo de sol.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un respiro invernal: el fuerte descenso térmico ya pasó, y este jueves 21 de agosto de 2025 trae un día gentil, con sol y un clima que acompaña en la ciudad de Santa Fe y en Rosario. Es la oportunidad perfecta para retomar la rutina al aire libre sin sobresaltos.

Este agosto, el Litoral registró más días templados de lo habitual para la temporada. El promedio regional en esta fecha ronda los 21 grados de máxima. Estas condiciones climáticas son ideales para salir y hacer actividades al aire libre, sin olvidar una chaqueta para la mañana y la noche.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el día será muy soleado y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 18 grados de máxima. El viento será leve y provendrá del oeste/noroeste, con posibilidad de nieblas matinales que se disiparán rápidamente. Si tenés planes al mediodía, aprobás con lo justo: abrigo medio, pero sin exagerar.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

Rosario también será protagonista del alivio térmico: el pronóstico espera una jornada soleada a parcialmente nublada, con una mínima estimada en ocho grados y una máxima que llegará a los 20 grados. El viento podría intensificarse un poco, con ráfagas que restarán sensación de calor, pero el día tendrá balance.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelven las lluvias en Santa Fe y en Rosario?

Las lluvias podrían aparecer este viernes 22 de agosto, con un perfil inestable y probabilidad de chubascos, según pronósticos extendidos para las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Las mínimas serán un poco más elevadas: rondarán entre los 12 y 18 grados.

Hacia el fin de semana, el SMN anunció que el clima se volverá más seco, lo que dará paso a algo más característico a la primavera. Las máximas podrían subir hasta los 20 grados y las mínimas irán de los cuatro a 12 grados.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este jueves