Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 7 de septiembre de 2025

El pronóstico para este domingo 7 de septiembre anticipa una jornada sin lluvia y con mañanas frías.

Hay una buena noticia con el clima del domingo 7 de septiembre: los mapas muestran estabilidad atmosférica, cielo parcialmente nublado y cero probabilidad de lluvia en las ciudades de Santa Fe y en Rosario.

Aun así, el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las primeras horas serán frías y la sensación térmica subirá hacia el mediodía.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el domingo

La ciudad de Santa Fe mostrará una mínima de cinco grados y máxima de 18 grados. El día se presenta estable y sin precipitaciones (0% de probabilidad), con viento leve a moderado —similar al de Rosario— y cielo con intervalos de nubes y sol. Para quienes planeen actividades al aire libre, la tarde será la franja más recomendable: templada y sin amenazas de chaparrón.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el domingo

El domingo arrancará con una mínima cercana a cuatro grados; y la máxima trepará a 17 grados durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones aparece en 0% en el pronóstico gráfico. El viento, moderado, rondará entre 13 y 22 km/h, suficientes para bajar un poco la sensación térmica en la mañana, pero sin generar fenómenos extremos.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima de este lunes?

En la capital de Santa Fe

Mínima: ocho grados.

ocho grados. Máxima: 21 grados.

21 grados. Cielo: nublado, con hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones, pero no se esperan lluvias significativas.

nublado, con hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones, pero no se esperan lluvias significativas. Viento: similar, suave, entre 7 y 12 km/h.

En Rosario

Mínima: ocho grados.

ocho grados. Máxima: 18 grados.

18 grados. Cielo: mayormente nublado, con hasta un 10% de probabilidad de lluvia.

mayormente nublado, con hasta un 10% de probabilidad de lluvia. Viento: leve a moderado, entre 7 y 12 km/h.

Los consejos y recomendaciones del SMN para este domingo