Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 7 de septiembre de 2025

Hay una buena noticia con el clima del domingo 7 de septiembre: los mapas muestran estabilidad atmosférica, cielo parcialmente nublado y cero probabilidad de lluvia en las ciudades de Santa Fe y en Rosario.
Aun así, el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las primeras horas serán frías y la sensación térmica subirá hacia el mediodía.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el domingo
La ciudad de Santa Fe mostrará una mínima de cinco grados y máxima de 18 grados. El día se presenta estable y sin precipitaciones (0% de probabilidad), con viento leve a moderado —similar al de Rosario— y cielo con intervalos de nubes y sol. Para quienes planeen actividades al aire libre, la tarde será la franja más recomendable: templada y sin amenazas de chaparrón.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el domingo
El domingo arrancará con una mínima cercana a cuatro grados; y la máxima trepará a 17 grados durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones aparece en 0% en el pronóstico gráfico. El viento, moderado, rondará entre 13 y 22 km/h, suficientes para bajar un poco la sensación térmica en la mañana, pero sin generar fenómenos extremos.
Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima de este lunes?
En la capital de Santa Fe
- Mínima: ocho grados.
- Máxima: 21 grados.
- Cielo: nublado, con hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones, pero no se esperan lluvias significativas.
- Viento: similar, suave, entre 7 y 12 km/h.
En Rosario
- Mínima: ocho grados.
- Máxima: 18 grados.
- Cielo: mayormente nublado, con hasta un 10% de probabilidad de lluvia.
- Viento: leve a moderado, entre 7 y 12 km/h.
Los consejos y recomendaciones del SMN para este domingo
- Vestite en capas: abrigo para la mañana y prenda liviana para la tarde.
- No hace falta paraguas: el pronóstico no prevé lluvias; llevarlo es opcional.
- Movilidad: el viento moderado puede afectar ciclistas y motociclistas; extremá precauciones en accesos y puentes.
- Aprovechar las condiciones secas para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la amplitud térmica del día.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, en especial en personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
- Ventilar los ambientes cerrados al menos una vez al día para renovar el aire y evitar intoxicaciones con calefactores.
- Pronóstico: chequear las alertas en tiempo real a través del sitio web o la aplicación del SMN.