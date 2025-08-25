Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el lunes 25 de agosto de 2025

El lunes 25 de agosto será una jornada con sol pleno, sin lluvias y con máximas de 21 grados en el Litoral.

El lunes 25 de agosto será un respiro para santafesinos y rosarinos: después de un fin de semana frío, el sol se impone con fuerza y promete una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre.

Según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe capital como Rosario tendrán condiciones de tiempo estable, con cielo despejado, vientos suaves del sector norte y un leve repunte térmico que marca la transición hacia días más templados.

Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno. Es un buen momento para aprovechar la luz natural, ventilar los espacios y disfrutar del aire libre, aunque seguirá necesario tener algo de abrigo durante las primeras y últimas horas del día.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes 25 de agosto

La ciudad de Rosario tendrá una mínima de siete grados y una máxima de 21 grados, con cielo despejado durante todo el día. El viento soplará del norte, aportando mayor humedad y una sensación térmica más templada en comparación con jornadas previas.

Pronóstico de Santa Fe.

En la capital provincial, la mínima será de seis grados y la máxima también alcanzará los 21 grados. El pronóstico es similar al de Rosario: jornada soleada, viento del noreste y cero probabilidades de lluvias, lo que asegura un inicio de semana estable y luminoso.

Pronóstico de Rosario.

¿Cómo seguirá el clima el martes 26 de agosto?

Para el martes 26 de agosto se espera la continuidad del buen tiempo, con mañanas frías y tardes templadas. El SMN anticipa mínimas entre seis y ocho grados, y máximas que rondarán los 22 grados, tanto en Santa Fe como en Rosario. No se prevén lluvias en la región, lo que consolida un tramo de estabilidad ideal después de las últimas semanas inestables.

Las recomendaciones del SMN para este lunes 25 de agosto en Santa Fe y en Rosario