Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el lunes 25 de agosto de 2025

El lunes 25 de agosto será un respiro para santafesinos y rosarinos: después de un fin de semana frío, el sol se impone con fuerza y promete una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre.
Según el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Santa Fe capital como Rosario tendrán condiciones de tiempo estable, con cielo despejado, vientos suaves del sector norte y un leve repunte térmico que marca la transición hacia días más templados.
Este tipo de jornadas marca el ingreso paulatino de los últimos frentes fríos de este invierno. Es un buen momento para aprovechar la luz natural, ventilar los espacios y disfrutar del aire libre, aunque seguirá necesario tener algo de abrigo durante las primeras y últimas horas del día.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este lunes 25 de agosto
La ciudad de Rosario tendrá una mínima de siete grados y una máxima de 21 grados, con cielo despejado durante todo el día. El viento soplará del norte, aportando mayor humedad y una sensación térmica más templada en comparación con jornadas previas.
En la capital provincial, la mínima será de seis grados y la máxima también alcanzará los 21 grados. El pronóstico es similar al de Rosario: jornada soleada, viento del noreste y cero probabilidades de lluvias, lo que asegura un inicio de semana estable y luminoso.
¿Cómo seguirá el clima el martes 26 de agosto?
Para el martes 26 de agosto se espera la continuidad del buen tiempo, con mañanas frías y tardes templadas. El SMN anticipa mínimas entre seis y ocho grados, y máximas que rondarán los 22 grados, tanto en Santa Fe como en Rosario. No se prevén lluvias en la región, lo que consolida un tramo de estabilidad ideal después de las últimas semanas inestables.
MÁS INFO
Las recomendaciones del SMN para este lunes 25 de agosto en Santa Fe y en Rosario
- Abrigarse en capas, especialmente al salir por la mañana o regresar por la noche.
- Asegurar objetos sueltos en balcones, patios o terrazas para evitar accidentes.
- Tener precaución al circular en bicicleta o moto por los vientos cruzados.
- Cerrar bien puertas y ventanas para prevenir corrientes fuertes dentro del hogar.
- No dejar vehículos estacionados bajo árboles por riesgo de caída de ramas.
- Desconectar elementos colgantes o livianos que puedan desprenderse con el viento.
- Consultar el pronóstico actualizado del SMN ante posibles cambios en las condiciones.