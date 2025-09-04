Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, se presenta estable y con temperaturas frescas.

El clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, estará dominado por el viento sur y las bajas temperaturas. La jornada se presenta estable, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado, lo que asegura un respiro después de días de inestabilidad.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto en la capital provincial como en Rosario se espera un día fresco, típico de septiembre, con mañanas frías y tardes algo más templadas. La amplitud térmica no será marcada, pero el viento tendrá un rol clave en la sensación térmica.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

Cielo : parcialmente nublado en la mañana, la tarde y la noche.

: parcialmente nublado en la mañana, la tarde y la noche. Temperatura: mínima de 8 grados, máxima de 15 grados.

mínima de 8 grados, máxima de 15 grados. Viento: del sur, más intenso que en Rosario, con ráfagas sostenidas de 23 a 31 km/h en la mañana y la tarde; descenderán a 7–12 km/h hacia la noche.

del sur, más intenso que en Rosario, con ráfagas sostenidas de 23 a 31 km/h en la mañana y la tarde; descenderán a 7–12 km/h hacia la noche. Precipitaciones: sin probabilidad de lluvias.

El viento será protagonista en la capital provincial, lo que puede generar una sensación térmica más baja que la temperatura real, sobre todo durante la mañana.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

Cielo: parcialmente nublado durante todo el día y algo nublado por la noche.

parcialmente nublado durante todo el día y algo nublado por la noche. Temperatura: mínima de 5 grados, máxima de 14 grados.

mínima de 5 grados, máxima de 14 grados. Viento: del sur, entre 13 y 22 km/h, con rotación al sureste por la noche.

del sur, entre 13 y 22 km/h, con rotación al sureste por la noche. Precipitaciones: sin probabilidad de lluvias.

El día será fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la necesidad de un abrigo en capas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima del viernes en Santa Fe y Rosario?

La jornada del viernes estará marcada por la continuidad del clima fresco y seco, bajo un cielo que alternará entre nubes parciales y sol. La estabilidad será la característica principal, con viento que irá perdiendo intensidad hacia la noche. Está previsto que las temperaturas sigan bajas, con mínimas entre cuatro y cinco grados; y máximas que podrían alcanzar los 12 grados.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este jueves