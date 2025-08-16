Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 16 de agosto

Amanecer fresco en Córdoba, con temperaturas cercanas a los 10 grados y nubosidad parcial

El clima en Córdoba para este sábado estará influenciado por condiciones estables y temperaturas moderadas, en una jornada que se perfila sin grandes cambios respecto a días anteriores. La previsión meteorológica indica un escenario sin fenómenos importantes, ideal para actividades al aire libre con ciertas precauciones por el ambiente fresco en las primeras horas.

Condiciones generales del clima en Córdoba

Según el pronóstico del tiempo, la provincia experimentará una jornada mayormente con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se ubicarán en un rango agradable, con una mínima estimada en 10 grados y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. La sensación térmica durante la mañana estará marcada por un aire fresco, mientras que hacia la tarde el ambiente se tornará más templado.

La humedad relativa y la escasa velocidad del viento contribuirán a una jornada estable. El viento soplará desde el sector este a unos 4 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas que modifiquen la sensación térmica. Además, no se prevén lluvias, lo que asegura un día sin precipitaciones para toda la región.

Temperaturas previstas y evolución térmica

El amanecer presentará un clima fresco, con registros cercanos a los 10 grados y nubosidad parcial que permitirá momentos de sol entre las nubes. Con el avance del día, la temperatura se elevará gradualmente, alcanzando su punto máximo en horas de la tarde con 17 grados.

Durante la noche, se espera un descenso leve de la temperatura, aunque sin llegar a valores extremadamente fríos. La estabilidad térmica será una constante, manteniendo condiciones agradables para la época del año y sin variaciones abruptas.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada, con intervalos de sol

Cielo y probabilidad de lluvias

El cielo permanecerá con nubosidad parcial durante gran parte de la jornada, lo que permitirá intervalos de luz solar moderada. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, situándose en un 0%, lo que garantiza una jornada seca en toda la capital y alrededores.

Esta ausencia de precipitaciones y la estabilidad atmosférica se deben a un sistema de alta presión que domina la región, evitando el ingreso de frentes fríos o masas de aire inestable. Esta configuración favorece la continuidad de las buenas condiciones meteorológicas, con escaso riesgo de cambios bruscos.

Perspectivas para los próximos días

La tendencia para los días siguientes indica que el clima en Córdoba mantendrá un patrón similar, con temperaturas que oscilarán entre frescas y templadas, y sin eventos meteorológicos extremos a la vista. Se espera que la nubosidad continúe presente de manera intermitente, acompañada de vientos débiles y sin precipitaciones significativas.

Este comportamiento atmosférico responde a la estabilidad que caracteriza el periodo de transición entre el final del invierno y la aproximación de la primavera, cuando el aumento de las horas de luz y la moderación de las masas de aire frío favorecen temperaturas más agradables.