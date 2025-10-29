Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 29 de octubre

Las condiciones meteorológicas continuarán con valores similares a los registrados el miércoles, ofreciendo jornadas mayormente soleadas y temperaturas agradables para la región.

El clima en Córdoba se presenta con condiciones estables este miércoles 29 de octubre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada mantendrá temperaturas frías a templadas, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre.

Un miércoles con cielo parcialmente nublado y sin lluvias

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, Córdoba vivirá una jornada con cielo mayormente cubierto durante gran parte del día. Las nubes dominarán el panorama desde las primeras horas de la mañana, aunque no se esperan precipitaciones.

La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, por lo que el clima será estable y sin sobresaltos. Se prevé una leve presencia de viento del noreste, con una velocidad estimada en 6 km/h, lo que aportará una sensación térmica fresca durante la mañana y algo más templada hacia la tarde.

Estas condiciones permiten prever un día sin cambios bruscos de temperatura, ideal para disfrutar de la rutina cotidiana o de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el abrigo por la baja temperatura matinal.

Temperaturas mínimas y máximas para Córdoba

El clima en Córdoba mostrará valores moderados de temperatura este miércoles. La mínima se ubicará en torno a los 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados, lo que representa un leve contraste térmico entre la mañana y la tarde.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío, típico de la transición entre la primavera y el comienzo del calor sostenido. Con el avance de la jornada, el sol logrará filtrarse entre las nubes, generando un ascenso paulatino de la temperatura hasta llegar a valores templados.

A pesar del cielo nublado, la humedad será moderada y no se prevén condiciones que favorezcan la formación de lluvias o tormentas. Esto se traduce en un día estable y sin variaciones climáticas significativas.

Los días seguirán presentando mañanas frescas y tardes templadas, con máximas alrededor de los 20 grados, ideales para actividades al aire libre.

Cómo seguirá el pronóstico del tiempo en los próximos días

Tras este miércoles, el pronóstico del tiempo para Córdoba indica la continuidad de un escenario estable. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, con mínimas frescas y máximas que rondarán los 20 grados.

Hacia el fin de semana, podría esperarse un incremento gradual de la temperatura, acompañado por una disminución de la nubosidad. Las condiciones se mantendrán secas, con escasa posibilidad de lluvias y vientos leves predominando del sector noreste.

Los especialistas anticipan que noviembre podría comenzar con un repunte de las temperaturas, marcando el ingreso pleno de condiciones más cálidas y propias de la temporada estival.