Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 28 de agosto

Un amanecer fresco en Córdoba: la temperatura mínima será de 10 grados, típica de los últimos días de agosto.

El clima en Córdoba para este jueves 28 de agosto se presenta con condiciones estables y temperaturas agradables. Según el pronóstico del tiempo, la jornada estará marcada por un amanecer fresco que dará paso a una tarde templada, con cielo mayormente despejado en las primeras horas y nubosidad en aumento hacia la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas

El jueves comenzará con una temperatura mínima estimada en 10 grados, lo que anticipa un amanecer fresco típico de finales de agosto. Con el correr de las horas, los valores irán en ascenso hasta alcanzar una máxima de 27 grados en la tarde, lo que aportará una sensación térmica agradable, cercana a lo cálido, sin extremos de calor ni de frío.

Este contraste entre la mañana y la tarde refuerza el carácter de transición propio de la estación, en la que los días comienzan a mostrar un mayor repunte de temperatura tras el invierno.

Estado del cielo y nubosidad

El clima en Córdoba se presentará con cielo despejado durante gran parte de la mañana y el mediodía, lo que permitirá una buena visibilidad y un ambiente soleado. Hacia la tarde y especialmente durante la noche, el pronóstico del tiempo indica un aumento de la nubosidad que dejará un cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidades de lluvia.

Este ingreso de nubes hacia el final del día se vincula con la llegada de una leve variación en las condiciones atmosféricas, aunque no traerá aparejados fenómenos de inestabilidad.

Vientos y probabilidades de lluvia

Los vientos soplarán del noreste con una intensidad promedio de 8 km/h, lo que generará un ambiente estable sin ráfagas significativas. Esta circulación contribuirá a mantener la sensación de frescura en las primeras horas del día y favorecerá el ascenso térmico durante la tarde.

Tarde agradable y templada: el termómetro alcanzará los 27 grados, con sensación térmica cercana a lo cálido

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias para el jueves 28 de agosto. El pronóstico del tiempo marca un 0% de probabilidad, lo que consolida la tendencia de jornada seca y estable.

Panorama general del clima en Córdoba

El jueves se perfila como un día agradable, con un marcado contraste entre la mañana fresca y la tarde templada a cálida. La presencia del sol durante buena parte de la jornada y la ausencia de lluvias favorecen un escenario ideal para actividades al aire libre, aunque hacia la noche la nubosidad será más notoria.

El clima en Córdoba mantiene así una tendencia de estabilidad, con poco cambio de temperatura respecto de los días anteriores, reforzando la transición hacia el inicio de septiembre.