ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 24 de enero de 2026

El verano de 2026 no llegó para ser sutil. En una jornada que parece calcada de los peores registros térmicos de la última década, las ciudades de Rosario y Santa Fe capital enfrentan este sábado 24 de enero un pico de calor agobiante. Lo que para algunos es "un fin de semana para disfrutar del río", para los santafesinos es un desafío de supervivencia urbana con infraestructuras eléctricas al límite y una sensación térmica que supera con creces lo que indica el termómetro.

La situación no es aislada. Este fenómeno de temperaturas extremas, que ya afecta a buena parte de la región centro del país, se inscribe en un contexto de cambio climático que genera olas de calor más frecuentes y letales. Los próximos días, sin embargo, no prometen el alivio.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En la ciudad del monumento a la bandera, este sábado 24 se presenta con una máxima prevista de 35° y una mínima de 23°. El dato preocupante es la persistencia: tras un viernes de 34°, el calor se acumula en el asfalto.

De acuerdo al último pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana y el mediodía tendrán intervalos de nubosidad, pero la estabilidad térmica hacia la tarde/noche se mantendrá en niveles críticos.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

Un poco más al norte, en la capital provincial, la situación es aún más severa. El pronóstico para hoy sábado marca una máxima de 36° y una mínima de 23°. La estabilidad de estas cifras —que se repetirán de forma idéntica el domingo 25— confirma que estamos ante un bloqueo atmosférico que impide la llegada de frentes fríos.

A diferencia de Rosario, donde el viento suele ofrecer una mínima rotación, la humedad del sistema de lagunas en Santa Fe potencia la sensación térmica, por lo que rige una alerta amarilla por efectos leves a moderados en la salud.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo llega el alivio en Santa Fe y Rosario?

Las proyecciones del SMN no son optimistas para el corto plazo. Tanto en Rosario como en Santa Fe, el domingo 25 mantendrá las mismas condiciones extremas de 35° y 36°, respectivamente. Se espera que recién hacia la mitad de la semana próxima un frente de inestabilidad pueda traer algunas tormentas aisladas, aunque el descenso de temperatura sería marginal.

Por ahora, la recomendación es clara: hidratación constante, evitar la actividad física y seguir de cerca las alertas a corto plazo del SMN.