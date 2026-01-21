En plena temporada de verano, una familia de la provincia de Santa Fe, con intenciones de vacacionar en la Costa Atlántica, denunció ser estafada por una banda de delincuentes que le ofrecieron el alquiler de una casa en la ciudad de Santa Elena, ubicada en Santa Clara del Mar, con una seña de $200 mil pesos.

Los damnificados realizaron la transferencia, pero cuando llegaron a destino, los atendió una mujer y les dijo que dicho domicilio nunca había estado en alquiler. Allí supieron que habían sido engañados. Pero no solo eso. Horas más tarde, en aparente modo de burla y de ofensa, los estafadores les enviaron, a través de WhatsApp, una foto de un grupo de presos.

En medio de la investigación, las autoridades policiales analizaron la imagen para ver si se trataba efectivamente de los delincuentes. Sin embargo, al poco tiempo, se dieron cuenta de que esa fotografía era del 2020: pertenecía a una serie de reclusos de la cárcel de Devoto que se habían tomado esa foto durante un motín realizado ese mismo año durante la pandemia.

Por otro lado, al trascender dicha fotografía, Gastón Russo, uno de los presos que se ve en la imagen, se comunicó con el diario La Capital de Mar del Plata para negar enfáticamente su participación en la estafa a la familia de Santa Fe.

"La imagen fue empleada sin mi autorización y, además, sin la verificación mínima de su origen o de su fuente, lo cual ocasiona un daño directo a mi nombre y reputación”, expresó Russo, condenado en la causa Dólar Blanco y que ahora se encuentra en libertad.

Cómo sigue la investigación

Más allá de la aclaración de Russo, los investigadores desestimaron que alguno de los presentes en esa fotografía sea parte de la banda de estafadores. La familia continúa esperando que la Policía logre identificar a los responsables. Por ello, entregaron comprobantes y los perfiles de las redes sociales con los que se contactaron. Sin embargo, por el momento, no se ha podido dar con el paradero de ninguno de los delincuentes.