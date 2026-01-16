Un dueño de catering de egresados irá a prisión por estafar a más de 140 grupos

La Justicia de San Juan confirmó este jueves la prisión preventiva para Mauricio Morales, el dueño y representante legal de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados”, quien está acusado de llevar a cabo una serie de estafas masivas vinculadas a la organización de cenas de egresados, casamientos y fiestas de 15 años. Según la orden judicial firmada por el juez Juan Manuel Pina, Morales continuará detenido en la Penitenciaría Provincial mientras avanza la investigación por el delito de estafa genérica. El imputado, que fue arrestado a inicios de diciembre pasado, acumula nada menos que 24 causas en su contra por defraudación a familias de todo el país.







Las pesquisas revelan un patrón de operación sistemático: la empresa “Ok Catering” captaba clientes mediante publicidad en redes sociales y ferias, cobraba importantes sumas en concepto de adelanto —en muchos casos, el pago total del evento— y luego, al acercarse la fecha pactada, incumplía con la prestación del servicio sin devolver el dinero. Hasta el momento, se trata de alrededor de 140 familias afectadas solo en el ámbito de las cenas de egresados que nunca se concretaron, aunque las autoridades advierten que el número podría ser mayor a medida que se recepten más declaraciones de las víctimas.

El origen de la investigación y el arresto en San Juan

La detención de Morales se produjo tras una denuncia masiva coordinada por padres y estudiantes estafados, quienes compartieron sus experiencias en grupos de WhatsApp y redes sociales. Las quejas, que provenían de múltiples provincias, fueron unificadas por la Justicia, lo que permitió visualizar la magnitud del fraude. La investigación, que lleva adelante el juzgado a cargo del magistrado Juan Manuel Pina, logró reunir pruebas contundentes como contratos firmados, comprobantes de transferencias bancarias y registros de comunicaciones donde la empresa evadía las respuestas.

El operativo para detenerlo se concretó en la provincia de San Juan a principios de diciembre de 2025. Tras su aprehensión, Morales fue alojado en la Penitenciaría Provincial, donde permaneció a la espera de la resolución sobre su situación legal. La decisión de este jueves de mantenerlo en prisión preventiva responde a la gravedad de los cargos, el alto riesgo de fuga —dada la extensión geográfica de los delitos— y la necesidad de garantizar el avance de la investigación sin interferencias.





Un modus operandi que dejó a promociones enteras sin su celebración

Los relatos de las víctimas son similares. Familias que, con mucho esfuerzo, ahorraron durante meses para pagar la cena de despedida de sus hijos e hijas, se encontraron de un día para otro sin el evento y sin su dinero. “Firmamos el contrato, pagamos una seña del 50%. Un mes antes nos dijeron que todo estaba confirmado. A una semana, dejaron de atender el teléfono y borraron las redes sociales. El salón nos dijo que nunca les habían reservado”, contó una madre de la ciudad de Mendoza.

La esperanza de las víctimas y los próximos pasos judiciales

La noticia de la prisión preventiva fue recibida con alivio y esperanza por el centenar de familias afectadas, que ven en esta medida un primer paso hacia la justicia. “Es un respiro saber que no quedará impune. Ahora esperamos que se avance para que devuelva el dinero que nos sacó”, manifestó un padre de San Luis que integra uno de los grupos de víctimas.

El proceso judicial, sin embargo, recién comienza su etapa más sustancial. La defensa de Morales podrá apelar la medida. Paralelamente, los fiscales continuarán trabajando para cuantificar el monto total defraudado —que se estima en cientos de millones de pesos—, rastrear el destino de esos fondos y determinar si existieron otros socios o colaboradores en la empresa que participaron del esquema. Además, se deberán individualizar a la totalidad de las víctimas para que puedan constituirse como querellantes y reclamar una eventual reparación económica.

Mientras la causa avanza, queda la advertencia: verificar antecedentes, exigir facturas y evitar pagos totales por adelantado son recaudos esenciales para no terminar siendo una víctima más de la estafa.