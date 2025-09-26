A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo este viernes 26 de septiembre de 2025

Santa Fe y Rosario, separadas por apenas 170 kilómetros, pero con microclimas propios, presentan este viernes 26 de septiembre condiciones climáticas bien distintas: la capital provincial tendrá un día estable y templado, mientras que la mayor ciudad santafesina muestra un riesgo concreto de precipitaciones al caer la noche.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas rondarán los 26° y las mínimas cerca de los 11° en ambas ciudades. Atención también al viento: en Santa Fe se esperan ráfagas en torno a 42–50 km/h en las franjas del pronóstico, y en Rosario las ráfagas pueden ser algo más fuertes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

El pronóstico anticipa 0% de probabilidad de lluvia durante la mañana, el mediodía y la tarde del viernes. Solo hacia la noche aparece una probabilidad muy baja (0–10%), mientras el cielo estará nublado, lo que indica que cualquier precipitación sería puntual y de escasa intensidad.

Durante la mayor parte del día podés salir sin paraguas; si vas a permanecer hasta la noche conviene revisar actualizaciones, pero no se espera un episodio lluvioso de impacto. El viento puede hacerse sentir con ráfagas en torno a los 42–50 km/h, por lo que la sensación térmica y la movilidad urbana pueden verse afectadas.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En Rosario, habrá 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde, pero hacia la noche ascenderá a entre un 10% y 40% de probabilidad. Eso implica que las precipitaciones llegarían al caer la noche y podrían presentarse en forma de chaparrones o tormentas aisladas.

En ese sentido, será necesario planificar actividades al aire libre para las horas diurnas y tener a mano abrigo y paraguas si vas a estar fuera por la noche. Además, el SMN anticipa ráfagas más fuertes en Rosario (valores cercanos a 51–59 km/h), por lo que combinaciones de lluvia y viento podrían generar condiciones incómodas.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del viernes