A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

El centro de la provincia de Santa Fe amanece este miércoles con un leve descenso de temperatura y mayor nubosidad.

Después de una jornada calurosa y estable, el centro de la provincia de Santa Fe amanece este miércoles 22 de octubre de 2025 con un leve descenso de temperatura y mayor nubosidad. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Rosario se prevé una máxima de 28° y una mínima de 16°, mientras que el termómetro en la capital provincial oscilará entre 17° y 29°.

En ambas ciudades, la mañana empezará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sector noreste. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la humedad y probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%, especialmente sobre el sur provincial.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles: ¿cuándo va a llover hoy?

En la ciudad de Santa Fe, las lluvias podrían registrarse recién hacia la noche o madrugada del jueves, de manera débil y dispersa. Durante el día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con vientos del sur moderados a fuertes (hasta 59 km/h por la tarde).

El jueves 23 de octubre se anticipa una recuperación térmica, con máximas cercanas a los 30°, aunque persiste la posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles: ¿a qué hora llueve?

El pronóstico del SMN indica que la ciudad de la bandera tendrá una jornada inestable: si bien la mañana será seca, las precipitaciones aisladas podrían llegar entre las 16 y las 21, acompañadas de un leve descenso de la temperatura y ráfagas de viento del sur, entre 42 y 50 km/h.

No se esperan tormentas fuertes ni alertas meteorológicas, pero sí se recomienda precaución en el tránsito y evitar actividades al aire libre en las últimas horas del día. El jueves 23, el clima tenderá a mejorar, con una máxima de 29° y baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: