A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, martes 27 de enero de 2026

El martes 27 de enero llega con un combo ya conocido en el Litoral: temperaturas altas, humedad en aumento y chaparrones que aparecen y desaparecen sin demasiada advertencia. Rosario y Santa Fe comparten un escenario similar, aunque con matices en los horarios y la intensidad.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el riesgo de lluvia no será uniforme durante todo el día. La clave estará en la franja vespertina, cuando el calor acumulado puede detonar tormentas aisladas, algunas localmente intensas.

Especialistas del SMN vienen advirtiendo que este mes de enero 2026 mantiene el patrón típico de veranos con eventos convectivos aislados: calor persistente y tormentas que no siempre traen alivio duradero. En años recientes, este tipo de fenómenos se volvió más frecuente en la región.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

En la ciudad de la bandera, la jornada comienza con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana. El termómetro arranca en torno a los 23° y trepa rápido hasta una máxima cercana a los 35°.

El mayor riesgo de lluvias aparece a partir de las 13 y hasta las 22, con probabilidad de tormentas entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche. No se descartan chaparrones fuertes de corta duración, acompañados por ráfagas y actividad eléctrica.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el martes será todavía más caluroso. La máxima alcanza los 37°, con una mínima de 23° y sensación térmica elevada durante gran parte del día.

Las lluvias se concentran principalmente en horas de la tarde, también entre las 13 y las 22, con probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. Por la mañana y la noche, el riesgo baja notablemente, aunque el cielo seguirá cargado de nubosidad.

Pronóstico de Santa Fe.

Qué tener en cuenta: las recomendaciones del SMN para las lluvias de este martes 27 de enero